Alibaba Group Holding Ltd., Chinas E-Commerce-Riese, sieht sich momentan einem komplexen Marktumfeld gegenüber. Trotz gestiegener Umsätze verzeichnet das Unternehmen einen deutlichen Gewinneinbruch, was Anleger beunruhigt und den Aktienkurs in New York sinken lässt. Mit einer Marktkapitalisierung von etwa 205,88 Milliarden Dollar und einem um 7,28% gestiegenen Umsatz im letzten Quartal reflektieren die neuesten Zahlen sowohl Stärken als auch Schwächen. Alibaba konzentriert sich weiterhin auf das Wachstum seiner Kerne-Commerce-Plattformen Taobao und Tmall, während es im Cloud-Segment und bei der Digitalisierung von Unternehmen in China eine Beschleunigung verzeichnet. Trotz eines Gewinnrückgangs von 86% im Quartal, hervorgerufen durch niedrigere Marktwerte seiner Beteiligungen und einer zunehmenden Konkurrenz durch Firmen wie Pinduoduo, bleibt Alibaba ein Schwergewicht im Technologiebereich.

Strategische [...]

Hier weiterlesen