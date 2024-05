News von Trading-Treff.de Am Dienstag hat unser Dax sein Brett nochmal ordentlich gewachst und die bullishe Flagge am Abend nach oben verlassen. Nun muss er zeigen ob er sich in die Trendfortsetzung reinaktivieren kann. Handelsmarken für DAX-Trader Guten Morgen Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 19050, 18880, 18760, 18600, 18420, 18336, 18190, 17980, 17880, 17750, 17630 ...

