DJ MÄRKTE ASIEN/Wenig Bewegung - Sydney tendiert freundlich

TOKIO (Dow Jones)--Insgesamt eher wenig tut sich am Mittwoch an den Börsen in Ostasien und Australien. Die Tendenz ist uneinheitlich mit einem leicht positiven Unterton, nachdem es am Vortag an der Wall Street nach oben gegangen war mit den Indizes, unterstützt von sinkenden Marktzinsen. Viele Akteure dürften zunächst die Verbraucherpreise aus den USA im späteren Tagesverlauf abwarten wollen, heißt es in Asien. Sie dürften der Zinsspekulation wieder neue Nahrung verleihen.

In Sydney steigt der S&P/ASX-200 um ein halbes Prozent. Händler führen als einen Treiber den neuen Haushaltsentwurf der Regierung an. Er sehe umfangreiche neue Ausgaben vor, was besonders der Konsumgüterbranche zugutekommen dürfte. Zugleich schüre das aber auch etwas Sorgen vor inflationären Impulsen, weshalb die Notenbank des Landes mit Zinssenkungen vorsichtiger sein könnte.

In Tokio legt der Nikkei-225 um 0,2 Prozent zu auf 38.425 Zähler, nachdem er im frühen Geschäft noch deutlich stärker im Plus lag. Knapp im Minus tendiert Schanghai, wobei Marktteilnehmer als Belastungsfaktor die von den USA nun erhobenen Zölle auf unter anderem Elektroautos und Halbleiter anführen. Entsprechend gehören Aktien aus den betroffenen Sektoren zu den größeren Verlierern des Tages. Great Wall Motor verbilligen sich beispielsweise um 2 Prozent.

Nicht gehandelt wird zur Wochenmitte an den Börsen in Hongkong und Seoul. Dort wird Buddhas Geburtstag gefeiert.

In Tokio schießen Sony um 9 Prozent nach oben. Das Unternehmen steigerte im Berichtsquartal den Nettogewinn um 34 Prozent und übertraf die Schätzungen deutlich. Dazu denkt Sony laut CNBC noch einmal über sein Gebot für Paramount Global nach. Sumitomo Mitsui Trust Holdings steigen ebenfalls um rund 9 Prozent nach einer starken Gewinnprognose.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.761,70 +0,5% +2,3% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 38.417,50 +0,2% +14,3% 08:00 Kospi (Seoul) Feiertag +2,8% Schanghai-Comp. 3.140,34 -0,2% +5,6% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) Feiertag +11,3% Straits-Times (Sing.) 3.295,62 -0,5% +1,6% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.605,63 -0,0% +10,4% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:35 % YTD EUR/USD 1,0822 +0,0% 1,0818 1,0787 -2,0% EUR/JPY 169,21 +0,0% 169,20 168,80 +8,7% EUR/GBP 0,8593 +0,0% 0,8592 0,8596 -0,9% GBP/USD 1,2593 +0,0% 1,2591 1,2549 -1,1% USD/JPY 156,36 -0,0% 156,43 156,49 +11,0% USD/KRW 1.361,04 -0,3% 1.365,65 1.370,26 +4,9% USD/CNY 7,0790 -0,2% 7,0900 7,0959 -0,3% USD/CNH 7,2250 -0,2% 7,2403 7,2449 +2,0% USD/HKD 7,8110 -0,0% 7,8116 7,8118 +0,0% AUD/USD 0,6643 +0,3% 0,6626 0,6604 -2,4% NZD/USD 0,6056 +0,3% 0,6039 0,6023 -4,2% Bitcoin BTC/USD 61.892,81 +0,4% 61.671,45 61.828,83 +42,1% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,59 78,02 +0,7% +0,57 +8,4% Brent/ICE 82,89 82,38 +0,6% +0,51 +8,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.356,97 2.358,00 -0,0% -1,03 +14,3% Silber (Spot) 28,53 28,60 -0,2% -0,07 +20,0% Platin (Spot) 1.056,51 1.036,00 +2,0% +20,51 +6,5% Kupfer-Future 5,08 4,95 +2,6% +0,13 +30,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

