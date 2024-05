EQS-News: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Personalie

Aufsichtsrat und Finanzvorstand Marc Heß vereinbaren sein Ausscheiden aus der Aareal Bank AG zum Ende der Vertragslaufzeit



Aufsichtsrat und Finanzvorstand Marc Heß vereinbaren sein Ausscheiden aus der Aareal Bank AG zum Ende der Vertragslaufzeit Wiesbaden, 15 Mai 2024 - Der Aufsichtsrat der Aareal Bank AG und der Finanzvorstand der Aareal Bank Gruppe, Marc Heß, haben einvernehmlich vereinbart, dass Marc Heß mit dem Auslaufen seines Dienstvertrages zum Ende dieses Jahres aus dem Unternehmen ausscheiden wird. Über seine Nachfolge im Vorstand wird der Aufsichtsrat zeitnah entscheiden. Bis zum Eintreffen seiner Nachfolgerin oder seines Nachfolgers wird Marc Heß seine Aufgaben vollumfänglich weiterführen und somit einen geordneten Übergang sicherstellen. Der Aufsichtsratsvorsitzende der Aareal Bank AG, Jean Pierre Mustier, erklärte: "Im Namen des Aufsichtsrats möchte ich meinen aufrichtigen Dank an Marc Heß aussprechen. Als anerkannter Finanz- und Kapitalmarktexperte hat er entscheidend dazu beigetragen, die Bank durch herausfordernde Märkte und Zeiten tiefer Verunsicherung zu führen. Zudem hat er die Aareal Bank hervorragend im Kapitalmarkt positioniert. Sie steht mit exzellenten Kapital- und Liquiditätskennzahlen felsenfest da und ist bereit für die neue Phase in privater Eigentümerschaft. Ich wünsche Marc Heß alles Gute und würde mich freuen, wenn sich unsere Wege in Zukunft wieder kreuzen würden." Marc Heß ist seit Oktober 2018 Finanzvorstand (CFO) der Aareal Bank Gruppe und verantwortet die Bereiche Treasury, Finance und Investor Relations. Er war zusätzlich interimistisch für den Bereich Group Strategy verantwortlich. Unter seiner Führung wurde die Strategie Aareal Next Level im Jahr 2020 überarbeitet und somit die Basis für die starke operative Performance der Aareal Bank gelegt.

Von 2007 bis 2018 war er Chief Financial Officer der Deutsche Postbank AG.

Über die Aareal Bank Gruppe Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie nutzt ihre Expertise, um Trends, Herausforderungen und Chancen frühzeitig zu erkennen und für ihre Stakeholder zu nutzen. Die Aareal Bank Gruppe bietet Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Geschäftsstrategie der Aareal Bank Gruppe ist auf einen nachhaltigen Geschäftserfolg ausgerichtet, mit Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten als zentrale Bestandteile. Unter der Aareal Bank AG sind die Geschäftssegmente Strukturierte Immobilienfinanzierungen, Banking & Digital Solutions und Aareon gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank Gruppe. Hier begleitet sie Kunden bei großvolumigen Investitionen in gewerbliche Immobilien. Dabei handelt es sich vor allem um Bürogebäude, Hotels, Shoppingcenter, Logistik- und Wohnimmobilien sowie Studierenden-Appartements. Im Geschäftssegment Bankgeschäft & Digital Solutions bietet die Aareal Bank Gruppe Unternehmen aus der Wohnungs-, Management sowie der Energiewirtschaft als Digitalisierungspartner umfassende Beratungsservices und Produktlösungen an und bündelt es mit klassischem Firmenkunden-Banking und Einlagengeschäft. Die Tochtergesellschaft Aareon, Europas etablierter Anbieter von SaaS-Lösungen für die Immobilienwirtschaft, bildet das dritte Geschäftssegment. Durch die Verbindung von Menschen, Prozessen und Immobilien schafft Aareon ein eng vernetztes immobilienwirtschaftliches Ökosystem. Das Property Management System von Aareon bietet Softwarelösungen, um Immobilien effizient zu verwalten und instand zu halten sowie alle Beteiligten digital einzubinden.



