Baar - Ronen Dimant hat als Managing Director die Leitung von Barilla Schweiz übernommen. Der 46-jährige Deutsche verfügt über langjährige internationale Erfahrung in leitenden Marketing- und Sales Positionen. Ronen Dimant hat seine akademische Laufbahn mit einem Bachelor in Marketing & Advertising am London College of Communication im Jahr 2002 abgeschlossen. Seine berufliche Reise begann er bei Procter & Gamble, wo er Erfahrungen in den Bereichen ...

