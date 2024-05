© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion - Dall-E



Die Aktie von Rheinmetall befindet sich auch nach dem Geschäftsbericht in einer Phase der Trendlosigkeit. Der nächsten Bewegung kommt daher entscheidende Bedeutung zu.Mit seinen am Dienstagmorgen vorgelegten Quartalzahlen hat der Rüstungskonzern und Automobilzulieferer Rheinmetall nicht überzeugen können. Trotz eines deutlichen Umsatzanstieges gegenüber dem Vorjahresquartal verfehlte das Unternehmen die Gewinnerwartungen recht deutlich. Die Quittung waren Kursverluste in Höhe von 2,7 Prozent. Damit tut sich die Aktie weiter schwer, das Konsolidierungsmuster der vergangenen sechs Wochen hinter sich zu lassen. Wie ist die aktuelle technische Situation von Rheinmetall nach den Zahlen …