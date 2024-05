DJ Passagierzahlen am Flughafen Frankfurt steigen im April um 5,6%

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Flughafen Frankfurt hat im April rund 5,1 Millionen Passagiere abgefertigt. Das ist ein Plus von 5,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, liegt aber noch etwa 15,6 Prozent unter dem Vorkrisenniveau von April 2019, wie der Flughafenbetreiber Fraport mitteilte.

Das Frachtaufkommen am größten deutschen Flughafen stieg um 10,7 Prozent auf 171.501 Tonnen. Auch die Zahl der Flugbewegungen nahm um 5,8 Prozent auf 37.556 Starts und Landungen zu.

Die internationalen Flughäfen, an denen Fraport beteiligt ist, verzeichneten mehrheitlich Zuwächse. Den Flughafen Ljubljana in Slowenien nutzten im vergangenen Monat 111.414 Fluggäste, ein Plus von 17,1 Prozent. Das Passagieraufkommen am türkischen Flughafen Antalya legte mit rund 2,4 Millionen Fluggästen um 13,0 Prozent zu und der Flughafen im peruanischen Lima wuchs im April auf rund 1,9 Millionen Fluggäste, ein deutliches Plus von 19,4 Prozent.

Die brasilianischen Airports Fortaleza und Porto Alegre verzeichneten mit 936.854 Passagieren hingegen ein Minus von 3,6 Prozent. Die 14 griechischen Regionalflughäfen begrüßten im April insgesamt 1,6 Millionen Passagiere, was einem kleinen Plus von 0,9 Prozent entsprach.

Das Gesamtaufkommen der von Fraport aktiv gemanagten Flughäfen wuchs im Berichtsmonat um 7,0 Prozent und lag bei rund 12,2 Millionen Passagieren.

