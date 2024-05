DJ Talanx bestätigt Prognose nach Gewinnsprung im ersten Quartal

FRANKFURT (Dow Jones)--Talanx bleibt trotz eines Gewinnsprungs im ersten Quartal vorsichtig. Der Versicherungskonzern sah bei der Veröffentlichung der vollständigen Erstquartalszahlen davon ab, seine Prognose für das Gesamtjahr zu erhöhen.

Talanx steigerte den Gewinn nach Steuern und Dritten in den ersten drei Monaten um 35 Prozent auf 572 Millionen Euro, wie der Versicherer bereits Ende April bekanntgegeben hatte. Trotz des guten Ergebnisses halte man an der Jahresprognose von mehr als 1,7 Milliarden Euro fest, sagte Vorstandschef Torsten Leue laut Mitteilung. "Potenzielle Großschadenereignisse wie die Hurrikan-Saison sowie die weiterhin angestrebte Umschichtung niedrig verzinster Kapitalanlagen zugunsten höher verzinster Anlagen können sich im Laufe des Geschäftsjahres auf unser Ergebnis auswirken." Allerdings wiederholte Leue, die Zuversicht sei gestiegen, das angestrebte Konzernergebnis zu übertreffen.

Talanx profitierte in den ersten drei Monaten von einer geringen Schadenfrequenz und dem niedrigen Aufkommen an Naturkatastrophen. Die Belastungen für Großschäden sanken auf 76 Millionen Euro von 419 Millionen im Vorjahr. Auch ein kräftiger Anstieg des Kapitalanlageergebnisses trug zum guten Ergebnis bei. Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote des Konzerns verbesserte sich auf 90,9 von 93,5 Prozent. Die Quote setzt Aufwand und Ertrag im Versicherungsgeschäft ins Verhältnis. Unter 100 arbeitet eine Versicherung profitabel.

Zudem wuchs der Konzern deutlich. Der Versicherungsumsatz legte um 9 Prozent auf 11,7 Milliarden Euro zu, was vor allem einem starken Erstversicherungsgeschäft zu verdanken war. In der Rückversicherung legte der Umsatz leicht zu. Die Tochter Hannover Rück hat bereits am Vortag Zahlen vorgelegt.

May 15, 2024 01:30 ET (05:30 GMT)

