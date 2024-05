EQS-News: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Finanzierung

15.05.2024

Delivery Hero schließt die Umwandlung seines EUR-Darlehen auf den südkoreanischen Won erfolgreich ab

Delivery Hero optimiert seine Kapitalstruktur weiter durch die erfolgreiche Umwandlung der bestehenden Term-Fazilität von EUR 540 Mio. auf südkoreanische Won

Durch die Transaktion wird Delivery Heros Schuldenwährungsmix besser an sein Cashflow-Profil angepasst

Die geänderte Term-Fazilität wird einen Nominalbetrag von KRW 794,0 Mrd. und vierteljährliche Zinszahlungen auf der Grundlage eines Zinssatzes haben, der dem CD-Satz plus 5,00% p.a. entspricht

Berlin, 15 May 2024 - Delivery Hero SE ("Delivery Hero" oder das "Unternehmen"), die weltweit führende lokale Lieferplattform, gibt heute die erfolgreiche Umstellung ihrer bestehenden Term-Fazilität in Höhe von EUR 540 Millionen auf südkoreanische Won mit Wirkung zum 13. Mai 2024 bekannt.

Nach der erfolgreichen Syndizierung einer Term-Fazilität in Höhe von EUR 540 Mio., die am 18. März 2024 bekannt gegeben wurde, einigte sich das Unternehmen mit allen Kreditgebern auf eine Umstellung der Währung von Euro auf südkoreanische Won. Die veränderte Term-Fazilität wird einen Kapitalbetrag von KRW 794,0 Mrd. haben. Die Zinszahlungen erfolgen vierteljährlich auf der Grundlage eines Zinssatzes, der dem Zinssatz des Einlagenzertifikats ("CD") plus 5,00% p.a. entspricht. Alle Zahlungen im Rahmen der Term-Fazilität werden in US-Dollar erfolgen, unter Berücksichtigung des Wechselkurses zwischen dem US-Dollar und dem südkoreanischen Won zum Zeitpunkt der Zahlung. Die Laufzeit der Term-Fazilität bleibt wie bei den bestehenden Term-Fazilitäten bis Dezember 2029.

Emmanuel Thomassin, CFO von Delivery Hero, sagte: "Wir sind stolz darauf, eine so innovative Finanzierungstransaktion auf den Fremdkapitalmärkten erfolgreich durchzuführen. Südkorea ist unser größter Einzelmarkt, aber wir hatten bisher nur wenige Kredite in der lokalen Währung aufgenommen. Die Umstellung eines Teils unserer Term-Fazilitäten auf südkoreanische Won ermöglicht es uns, unser Schuldenwährungsmix besser auf unsere Cashflows auszurichten. Wir sind dankbar für die kontinuierliche Partnerschaft mit unseren Kreditgebern, insbesondere mit den Teams von Apollo Global Management und Farallon Capital Europe LLP, mit denen wir bei dieser Transaktion zusammengearbeitet haben. "

Standard Chartered Bank und J.P. Morgan agierten als Lead Arranger für die Transaktion.

Über Delivery Hero

Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren Dienst in über 70 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce, der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und Haushaltswaren in weniger als einer Stunde - häufig in 20 bis 30 Minuten - zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und Teil des Börsenindex MDAX. Weitere Informationen: www.deliveryhero.com

15.05.2024

