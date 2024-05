EQS-News: SINGULUS TECHNOLOGIES AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Pressemeldung SINGULUS TECHNOLOGIES meldet Finanzkennzahlen für den Konzern für das 1. Quartal 2024 Finanzkennzahlen Q 1-2024 positiv

Bruttomarge liegt bei 29,4 %

Ausblick für 2024 positiv Kahl am Main, den 15.05.2024 - SINGULUS TECHNOLOGIES meldet für das erste Quartal 2024 Finanzkennzahlen für den Konzern. Der Auftragseingang erhöhte sich im ersten Quartal 2024 auf 33,2 Mio. € und lag damit deutlich über dem Vorjahr mit 14,1 Mio. €. Die Auftragseingänge verteilen sich dabei auf alle Segmente des Unternehmens, wobei hervorzuheben ist, dass das Halbleitersegment den höchsten Auftragseingang verzeichnete und hier in den kommenden Monaten weitere Aufträge erwartet werden. Der Auftragsbestand lag bei 71,6 Mio. € zum 31. März 2024

(Vorjahr: 82,6 Mio. €). Der Umsatz erreichte im Berichtsquartal 20,6 Mio. € und war damit über dem Vorjahresvergleichswert von 16,3 Mio. €.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) war mit 0,6 Mio. € (Vorjahr: -0,9 Mio. €) verbessert gegenüber dem Vorjahr und leicht positiv. Die frei verfügbare Liquidität von SINGULUS TECHNOLOGIES belief sich zum 31. März 2024 auf 6,3 Mio. € gegenüber 11,5 Mio. € zum 31. Dezember 2023. Im ersten Quartal 2024 erreichte die Bruttomarge wir im

Vorjahr 29,4 %. Dr. Stefan Rinck, CEO SINGULUS TECHNOLOGIES: "Wir arbeiten intensiv daran, neue Märkte mit vielversprechendem Wachstumspotenzial zu erschließen." Dr. Rinck fährt fort: "Wir richten dabei den Fokus auf Märkte, in denen unsere Anlagen uns eine einzigartige Positionierung gegenüber Wettbewerbern ermöglichen und einen hohen Mehrwert für unsere Kunden schaffen. Wir erweiterten deshalb unser Produktspektrum mit Beschichtungsanlagen für Anwendungen rund um die Themen Wasserstoff und Batterietechnik." Ausblick für das Geschäftsjahr 2024

Für das Jahr 2024 erwartet SINGULUS TECHNOLOGIES einen Anstieg der Umsatzerlöse im Vergleich zu 2023. Auch die Ergebnissituation sich klar verbessern. Es wird ein Umsatz in einer Bandbreite von 120,0 Mio. € bis 130,0 Mio. € erwartet. Das EBIT soll sich im niedrigen zweistelligen Millionenbereich bewegen. Damit die Prognose erreicht wird, müssen die laufenden Projekte ohne materielle und zeitliche Verzögerungen zum Abschluss gebracht sowie weitere signifikante Neuaufträge in den nächsten Monaten des Jahres 2024 realisiert werden. Voraussetzung ist besonders ein sich in den wichtigsten Zielmärkten positiv entwickelnder Solarmarkt und die erfolgreiche Umsetzung der geplanten Großprojekte im Segment Solar. Hinzu kommt der Abschluss weiterer bedeutender Aufträge für die Segmente Life Science und Halbleiter. SINGULUS TECHNOLOGIES - Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung SINGULUS TECHNOLOGIES entwickelt und baut innovative Maschinen und Anlagen für effiziente Produktionsprozesse in der Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung, die weltweit in den Märkten Photovoltaik, Halbleiter, Medizintechnik, Verpackung, Glas & Automotive sowie Batterie & Wasserstoff zum Einsatz kommen. Zu den Kernkompetenzen des Unternehmens zählen Verfahren der Beschichtungstechnik, Oberflächenbehandlung sowie nasschemische und thermische Produktionsverfahren. SINGULUS TECHNOLOGIES sieht Nachhaltigkeit als Chance, sich mit innovativen Produkten zu positionieren. Im Fokus stehen Umweltbewusstsein, die effiziente Nutzung von Ressourcen sowie die Vermeidung unnötiger CO2-Belastung. Bei SINGULUS TECHNOLOGIES hat eine verantwortungsvolle und nachhaltige Unternehmensführung einen hohen Stellenwert. SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103,

SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103,

D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5



