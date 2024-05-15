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PR Newswire
15.05.2024 | 08:06
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ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, May 15

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF36,690,315.00004.0539 USDIE00BLRPQH0114 May 2024

RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF

(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF17,316,902.00007.0806 USDIE00BJXRZJ4014 May 2024

RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF

(LEI:635400LYAWYIKLU7RN49)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF3,078,645.00003.6987 USDIE00BLRPRQ9614 May 2024

RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 110 UCITS ETF

(LEI: 635400T4ONQFN1WX1848)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF17,597,841.00004.8897 USDIE00BLRPRR1114 May 2024

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF386,771.00005.6305 USDIE000RMSPY3914 May 2024

RIZE USA EN IM UCITS ETF

(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE USA EN IM UCITS ETF21,219,081.00004.9563 USDIE000PY7F8J9 14 May 2024

RIZE GL SUS INF UCITS ETF

(LEI: 635400MMJMD1KCNSX284)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE GL SUS INF UCITS ETF 21,444,900.00005.0446 USDIE000QUCVEN914 May 2024

ARK INNOVATION UCITS ETF

(LEI: 635400D8PDNDJGYTEJ07)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
ARK INNOVATION UCITS ETF750,000.004.6951 USDIE000GA3D48914 May 2024

ARK ART INT & ROB UCITS ETF

(LEI: 635400I2COZBXFRGYG81)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
ARK ART INT&ROB UCITS ETF302,000.00004.9835 USDIE0003A512E414 May 2024

ARK GENOMIC REV UCITS ETF

(LEI: 635400VDK3B3D2SSMC07)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
ARK GENOMIC REV UCITS ETF200,000.00004.9802 USDIE000O5M6XO114 May 2024

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© 2024 PR Newswire
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