DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Hongkong und Seoul bleiben die Börsen wegen des Feiertages Buddhas Geburtstag geschlossen.

TAGESTHEMA I

Allianz hat für das erste Quartal folgende Zahlen vorgelegt, denen entsprechende Konsensschätzungen gegenübergestellt werden (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Combined Ratio in Prozent):

BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q24 ggVj 1Q24 ggVj 1Q23 Operatives Ergebnis Konzern 3.986 +7% 3.890 +4% 3.731 - Schaden-Unfall 2.066 +10% 1.965 +5% 1.872 - Leben/Kranken 1.327 +1% 1.331 +1% 1.320 - Asset Management 773 +7% 773 +7% 723 Ergebnis nach Steuern/Dritten 2.475 +22% 2.353 +16% 2.032 Ergebnis je Aktie 6,32 +24% -- -- 5,08 Combined Ratio Schaden-Unfall 91,9 -- 92,1 -- 91,9

Im laufenden Jahr rechnet Allianz weiterhin mit einem operativen Ergebnis von 14,8 Milliarden Euro, wobei Abweichungen von 1 Milliarde Euro nach oben oder unten möglich sind. Im Vorjahr hatte das Ergebnis bei gut 14,7 Milliarden Euro gelegen.

TAGESTHEMA II

Schott Pharma hat im zweiten Quartal operativ mehr als ein Drittel weniger verdient, bestätigte die Prognose für das Geschäftsjahr 2023/24, warnte aber vor einer Belastung des Umsatzwachstums im kommenden Jahr durch die geringere Nachfrage eines Großkunden nach Spritzen. Dies sei aber nur ein vorübergehender Effekt, der mittelfristig kompensiert werden könne, weshalb auch die Mittelfristziele bestätigt wurden. Schott steigerte den Umsatz um 5 Prozent auf 234 Millionen Euro, wechselkursbereinigt lag das Wachstum bei 11 Prozent. Das EBITDA ging um 35 Prozent auf 44 Millionen Euro zurück. Wechselkursbereinigt lag das Minus nur bei 3 Prozent. Die entsprechende Marge verringerte sich von 30,7 auf 18,9 Prozent. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Schott Pharma unverändert ein organisches Umsatzwachstum von 9 bis 11 Prozent zu konstanten Wechselkursen und eine EBITDA-Marge in etwa auf dem Niveau des Vorjahres von 26,6 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

EON (07:00)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Quartal (in Millionen Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q24 ggVj Zahl 1Q23 EBITDA bereinigt 2.700 -1% 3 2.715 EBIT bereinigt 1.773 -13% 4 2.036 Konzernüberschuss bereinigt 1.007 -2% 3 1.031

MERCK KGAA (07:00)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q24 ggVj Zahl 1Q23 Umsatz 5.101 -4% 24 5.293 EBITDA pre 1.356 -15% 24 1.587 EBITDA pre-Marge 26,6 30,0 Ergebnis nach Steuern/Dritten pre* 823 -20% 8 1.028 Ergebnis nach Steuern/Dritten* 652 -18% 8 796 Ergebnis je Aktie pre 1,93 -18% 24 2,36 Ergebnis je Aktie* 1,46 -20% 7 1,83

TUI (08:00)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro)

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q23/24 ggVj Zahl 2Q22/23 Umsatz 3.501 +11% 5 3.153 EBIT bereinigt -204 5 -242 Ergebnis nach Steuern -322 5 -326 Ergebnis je Aktie -0,70 5 -1,26

Weitere Termine:

07:00 DE/Ceconomy AG, ausführliches Ergebnis 2Q (09:00 Analystenkonferenz,

11:00 PK)

07:00 DE/Aareal Bank AG, Ergebnis 1Q (9:30 PK)

07:00 DE/Bertrandt AG, Ergebnis 1H (Kapitalmarkttag)

07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Cropenergies AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht

07:00 DE/Renk Group AG, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, Ergebnis 1H (10:00 PK; 08:00

Analystenkonferenz)

07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Aumann AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 1Q

07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/MVV Energie AG, Ergebnis 1H

07:30 DE/SFC Energy AG, Ergebnis 1Q

07:35 DE/MLP SE, Ergebnis 1Q (10:00 PK)

07:50 DE/MBB SE, Ergebnis 1Q

07:55 DE/PVA TePla AG, Ergebnis 1Q

08:00 GB/Imperial Brands plc, Ergebnis 1H

08:00 DE/Jost Werke SE, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), Ergebnis 1Q

08:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), Ergebnis 1Q

08:00 GB/Burberry Group plc, vorläufiges Jahresergebnis

10:00 DE/Aixtron SE, HV

10:00 DE/BMW AG, HV

10:00 DE/Daimler Truck Holding AG, HV

10:00 DE/Jungheinrich AG, HV

10:00 DE/SAP SE, HV

10:00 DE/Symrise AG, HV

10:00 DE/Elmos Semiconductor SE, HV

10:00 DE/Uniper SE, HV

10:00 DE/Vossloh AG, HV

10:00 DE/Wacker Neuson SE, HV

11:00 DE/Amadeus Fire AG, HV

11:00 DE/Ionos Group SE, HV

18:10 DE/Patrizia SE, Ergebnis 1Q

22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 3Q

Außerdem im Tagesverlauf:

- DE/Allgeier SE, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

CTS Eventim 1,43 EUR Deutsche Börse 3,80 EUR Hugo Boss 1,35 EUR K+S 0,70 EUR Rheinmetall 5,70 EUR Stemmer Imaging 2,70 EUR Washtec 2,20 EUR Wüstenrot & Württemb. 0,65 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- EU 11:00 BIP (2. Veröffentlichung) 1Q Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vq/+0,4% gg Vj 1. Veröff.: +0,3% gg Vq/+0,4% gg Vj 4. Quartal: -0,1% gg Vq/+0,1% gg Vj 11:00 Industrieproduktion März Eurozone PROGNOSE: -0,2% gg Vm/-1,8% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/-6,4% gg Vj - US 14:30 Verbraucherpreise April PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+3,4% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+3,5% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,6% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+3,8% gg Vj Realeinkommen April Einzelhandelsumsatz April PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +1,1% gg Vm Empire State Manufacturing Index Mai PROGNOSE: -10,0 zuvor: -14,3

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Stand +/- DAX-Future 18.890,00 +0,0% E-Mini-Future S&P-500 5.273,00 +0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 18.412,50 -0,0% Nikkei-225 38.364,87 +0,0% Schanghai-Composite 3.137,92 -0,2% Hang-Seng-Index Feiertag +/- Ticks Bund -Future 130,64 +3 Dienstag: INDEX Schluss +/- DAX 18.716,42 -0,1% DAX-Future 18.886,00 +0,1% XDAX 18.712,72 -0,1% MDAX 27.196,18 +1,4% TecDAX 3.419,13 +0,6% EuroStoxx50 5.080,29 +0,0% Stoxx50 4.522,41 -0,1% Dow-Jones 39.558,11 +0,3% S&P-500-Index 5.246,68 +0,5% Nasdaq-Comp. 16.511,18 +0,8% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 130,61 -28

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit leicht steigenden Kursen an den europäischen Aktienmärkten rechnen Händler zur Eröffnung am Mittwoch. Gestützt wird die Stimmung von den günstigen Vorlagen aus den USA. Ansonsten ist das Umfeld ruhig. Ob der DAX seinen Aufwärtstrend mit neuen Allzeithochs fortsetzt, wird vor allem von den US-Verbraucherpreisen am Nachmittag abhängen. Erwartet wird eine leichte Abschwächung der Inflation auf 3,4 von 3,5 Prozent im März, und auf 3,6 nach 3,8 Prozent in der Kernrate. Auch die US-Einzelhandelsumsätze könnten für Impulse sorgen. Zunächst steht aber weiterhin die Berichtssaison im Blick. Allein aus dem DAX legen fünf Unternehmen ihre Quartalszahlen vor.

Rückblick: Wenig verändert - Für Bewegung bei Einzelwerten sorgte die Berichtssaison. Dazu kam Zurückhaltung vor den US-Verbraucherpreisen am Mittwoch. Eine kurze Delle von den US-Erzeugerpreisen konnte der DAX wieder ausgleichen. Sie stiegen im April zwar deutlich stärker als erwartet, allerdings wurden der März-Wert sogar ins Minus revidiert. Der Stoxx-Autosektor gewann 1,3 Prozent, obwohl die USA Details zu den Zöllen auf chinesische Produkte veröffentlicht hatten. Die Zölle auf Elektroautos werden auf 100 Prozent vervierfacht. Laut Händlern stützten Dividendenkäufe aufgrund der hohen Renditen. Etwas besser als erwartet fielen laut Citi neue Geschäftszahlen von Vodafone (+4,7%) aus. Alcon schnellten ebenfalls nach Quartalszahlen um 7,5 Prozent nach oben.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Delivery Hero haussierten um 26,3 Prozent in einer Erleichterungsrally, nachdem mit Uber ein Käufer für das Geschäft unter der Marke Foodpanda in Taiwan gefunden wurde. Uber übernimmt das Geschäft für 950 Millionen Dollar und beteiligt sich außerdem mit knapp 3 Prozent über eine Kapitalerhöhung an Delivery Hero. Brenntag sackten um 8,2 Prozent ab, nachdem der Start in das Jahr noch etwas schwächer als befürchtet ausfiel. Bei Rheinmetall (-2,7%) lagen Umsätze wie auch die Ergebnisseite unter den Erwartungen. Dagegen fiel der Auftragseingang besser als erwartet aus. Bayer schlossen nach einer Achterbahnfahrt 0,5 Prozent im Minus. Der Gewinnanstieg und der bestätigte Ausblick für das Gesamtjahr zeigten die Fortschritte bei der Turnaround-Strategie, so Barclays. Als insgesamt im Rahmen der Erwartungen liegend bewertete RBC die Zahlen von Hannover Rück (-3,5%). Allerdings habe sich das Kranken- und Lebensversicherungsgeschäft schwächer als erwartet entwickelt. Traton fielen um 4,3 Prozent. Auslöser waren Berichte, VW könnte den Anteil abbauen und dafür in den kommenden Wochen Aktien im Wert von bis zu 1 Milliarde in den Markt geben.

XETRA-NACHBÖRSE

Schott Pharma wurden 11 Prozent schwächer getaxt. Das Unternehmen verdiente operativ mehr als ein Drittel weniger und warnte vor einer Belastung des Umsatzwachstums im kommenden Jahr durch die geringere Nachfrage eines Großkunden nach Spritzen.

USA - AKTIEN

Freundlich - Zinssenkungshoffnungen stützten Aktien und Anleihen. Klar höher als erwartet ausgefallene Erzeugerpreise hatten zuvor nur temporär für einen Dämpfer gesorgt, denn die Preisentwicklung für den Vormonat wurde sogar auf einen negativen Wert nach unten revidiert. Dazu beruhigte US-Notenbankpräsient Powell mit seiner Einschätzung, dass die Erzeugerpreise eher durchwachsen, aber nicht hoch ausgefallenen seien. Home Depot fielen um 0,1 Prozent. Die Baumarktkette hatte weniger verdient und umgesetzt als im Vorjahr. Das KI-Startup xAI steht laut einem Medienbericht kurz davor, die Cloud-Server von Oracle für 10 Milliarden Dollar zu mieten. Oracle zogen um 3,9 Prozent an. Google will bei Verwendung seiner Suchmaschine künftig KI einsetzen, der Kurs der Muttergesellschaft Alphabet gewann 0,7 Prozent. Boeing lieferte im April zwar weniger Flugzeuge aus, will aber die Produktion hochfahren. Der Kurs stieg um 1,3 Prozent.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,82 -4,6 4,87 40,1 5 Jahre 4,46 -3,8 4,50 46,2 7 Jahre 4,45 -4,2 4,49 48,3 10 Jahre 4,45 -4,0 4,49 56,9 30 Jahre 4,60 -3,8 4,63 62,7

Mit beruhigenden Aussagen von US-Notenbankpräsident Powell bezüglich der Zinsentwicklung fielen die Renditen.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:06 % YTD EUR/USD 1,0823 +0,0% 1,0818 1,0824 -2,0% EUR/JPY 169,20 -0,0% 169,20 169,30 +8,7% EUR/CHF 0,9805 -0,0% 0,9809 0,9808 +5,7% EUR/GBP 0,8594 +0,0% 0,8592 0,8601 -0,9% USD/JPY 156,33 -0,1% 156,43 156,43 +11,0% GBP/USD 1,2593 +0,0% 1,2591 1,2583 -1,0% USD/CNH 7,2238 -0,2% 7,2403 7,2401 +1,4% Bitcoin BTC/USD 61.904,70 +0,4% 61.671,45 61.787,64 +42,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigte sich mit den wieder etwas stärker gesunkenen Marktzinsen etwas leichter. Der Dollarindex fiel um 0,2 Prozent.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,66 78,02 +0,8% +0,64 +8,5% Brent/ICE 82,94 82,38 +0,7% +0,56 +8,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise gaben um bis zu 1,2 Prozent nach und damit die Vortagesgewinne wieder vollständig ab. Das Kartell Opec hatte seine Schätzungen für das Wachstum der weltweiten Ölnachfrage in diesem und im nächsten Jahr unverändert gelassen.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.357,93 2.358,00 -0,0% -0,07 +14,3% Silber (Spot) 28,58 28,60 -0,1% -0,02 +20,2% Platin (Spot) 1.055,13 1.036,00 +1,8% +19,13 +6,4% Kupfer-Future 5,08 4,95 +2,6% +0,13 +30,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Zinssenkungsfantasie, gefallene Marktzinsen und Dollarschwäche stützten das Gold, der Preis der Feinunze stieg um 0,8 Prozent.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR

CHINA - Geldpolitik

Die chinesische Zentralbank hat dem Bankensystem 125 Milliarden Yuan über ihre einjährige mittelfristige Kreditfazilität zu einem stabilen Zins von 2,5 Prozent zur Verfügung gestellt. Die unveränderten Zinsen signalisieren, dass die Loan Prime Rate (LPR), einer der Leitzinsen der PBoC, ebenfalls stabil bleiben könnte.

COMMERZBANK

Nachfolgend die Erstquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Rendite in Prozent):

BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q24 ggVj 1Q24 ggVj 1Q23 Erträge 2.747 +3% 2.738 +3% 2.668 Zinsüberschuss 2.126 +9% 2.096 +8% 1.947 Provisionsüberschuss 920 +1% 924 +1% 915 Risikovorsorge 76 +12% 108 +59% 68 Verwaltungsaufwand 1.496 +2% 1.497 +2% 1.464 Operatives Ergebnis 1.084 +24% 1.008 +15% 875 Eigenkapitalrendite (Netto-RoTE) 10,5 -- 9,2 -- 8,3 Ergebnis vor Steuern 1.083 +24% 1.008 +16% 871 Ergebnis nach Steuern/Dritten 747 +29% 652 +12% 580 Ergebnis je Aktie 0,62 +35% 0,53 +15% 0,46

Im laufenden Jahr rechnet die Commerzbank weiterhin mit einem Anstieg des Nettogewinns gegenüber dem Vorjahreswert von 2,2 Milliarden Euro. Eine konkrete Zahl nannte sie allerdings nicht. Der Analystenkonsens stand zuletzt bei 2,4 Milliarden Euro. Der Zinsüberschuss soll nun 8,1 statt 7,9 Milliarden Euro erreichen. Im Vorjahr hatte er bei 8,4 Milliarden Euro gelegen.

DEUTSCHE TELEKOM

Im Tarifstreit nähern sich die Parteien an. Laut Verdi hat die Arbeitgeberseite ein neues Angebot vorgelegt. Die laufende vierte Verhandlungsrunde wurde bis einschließlich Freitag verlängert.

INFINEON

hat die Vorstandsverträge von Andreas Urschitz und Rutger Wijburg verlängert.

MERCK KGAA

Nachfolgend die Erstquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 2024 1Q24 ggVj 1Q24 ggVj 1Q23 Umsatz 5.120 -3% 5.101 -4% 5.293 EBITDA pre 1.454 -8% 1.356 -15% 1.587 EBITDA pre-Marge 28,4 -- 26,6 -- 30,0 Erg. nach Steuern/Dritten pre* 896 -13% 823 -20% 1.028 Erg. nach Steuern/Dritten* 694 -13% 652 -18% 796 Erg. je Aktie pre 2,06 -13% 1,93 -18% 2,36 Erg. je Aktie 1,60 -13% 1,46 -20% 1,83

Den Jahresumsatz sieht Merck nun zwischen 20,6 bis 22,1 Milliarden Euro, was einem organischen Anstieg in der Spanne von 1 bis 5 Prozent entspricht. Das EBITDA pre soll organisch um 1 bis 7 Prozent steigen und 5,7 bis 6,3 Milliarden erreichen. Bisher hatte Merck ein schrittweise wiederkehrendes organisches Wachstum mit leichten bis moderaten Wachstumsraten bei Umsatz und EBITDA pre in Aussicht gestellt.

RWE

Nachfolgend die Erstquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro):

BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q24 ggVj 1Q24 ggVj 1Q23 Aussenumsatz 6.629 -29% -- -- 9.340 EBITDA bereinigt 1.709 -26% 1.569 -32% 2.312 EBIT bereinigt 1.220 -34% 1.048 -44% 1.858 Ergebnis nach Steuern/Dritten ber 801 -39% 646 -51% 1.315 Ergebnis je Aktie bereinigt 1,08 -39% -- -- 1,77

Im Gesamtjahr 2024 rechnet RWE weiterhin mit einem Ergebnis am unteren Ende der ausgegebenen Zielspanne. Das bereinigte EBITDA wird mit 5,2 bis 5,8 Milliarden Euro angepeilt. Beim bereinigten EBIT werden 3,2 bis 3,8 Milliarden Euro erwartet. Den bereinigten Nettogewinn sieht der Konzern bei 1,9 bis 2,4 Milliarden Euro.

BILFINGER

Nachfolgend die Erstquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

. BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q24 ggVj 1Q24 ggVj 1Q23 Umsatz 1.088 +3% 1.082 +3% 1.053 EBITA 43 +95% 36 +63% 22 EBITA-Marge 4,0 -- 3,3 -- 2,1 Konzernergebnis 25 +257% -- -- 7,0 Ergebnis je Aktie 0,66 +267% 0,57 +217% 0,18 Free Cashflow 24 -- -- -- -26

FRAPORT

Der Flughafen Frankfurt hat im April rund 5,1 Millionen Passagiere abgefertigt. Das ist ein Plus von 5,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, liegt aber noch etwa 15,6 Prozent unter dem Vorkrisenniveau von April 2019. Das Frachtaufkommen stieg um 10,7 Prozent auf 171.501 Tonnen. Die Zahl der Flugbewegungen nahm um 5,8 Prozent auf 37.556 Starts und Landungen zu. Die internationalen Flughäfen, an denen Fraport beteiligt ist, verzeichneten mehrheitlich Zuwächse.

LEG IMMOBILIEN

sieht sich trotz Rückgangs beim bereinigten operativen Gewinn (AFFO) im Auftaktquartal auf Kurs für die Ziele im Gesamtjahr. Der bereinigte operative Gewinn sank auf 48,6 (54,9) Millionen Euro. Nach Steuern ergab sich ein Gewinnrückgang, auf 58 (96) Millionen Euro. Im Gesamtjahr will der MDAX-Konzern weiterhin einen bereinigten Gewinn zwischen 180 und 200 Millionen Euro erreichen, das Mietwachstum soll flächenbereinigt bei 3,2 bis 3,4 Prozent liegen.

METRO

verschlankt den Vorstand von fünf auf vier Positionen und alle Ressorts erhalten zusätzliche operative Funktionen.

PATRIZIA

hat im ersten Quartal die anhaltend niedrige Aktivität auf den Investitions- und Transaktionsmärkten zu spüren bekommen. Das EBITDA schrumpfte um 36,3 Prozent auf 17,3 Millionen Euro und die EBITDA-Marge sank um 8,5 Prozentpunkte auf 23,4 Prozent, insbesondere bedingt durch den marktgetriebenen Rückgang der Gebühreneinnahmen insgesamt. Für 2024 erwartet Patrizia weiterhin ein Verwaltetes Vermögen in einer Bandbreite von 54 bis 60 Milliarden Euro. Das EBITDA wird in einer Bandbreite zwischen 30 und 60 Millionen Euro erwartet, was einer EBITDA-Marge zwischen 11,0 und 19,2 Prozent entspricht.

TALANX

Nachfolgend die Erstquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Combined Ratio in Prozent):

. BERICHTET 1. QUARTAL 1Q24 ggVj 1Q23 Versicherungsumsatz 11.654 +9% 10.711 EBIT 1.219 +17% 1.043 Ergebnis nach Steuern/Dritten 572 +35% 423 Ergebnis je Aktie 2,22 +33% 1,67 Combined Ratio 90,9 -- 93,5

Talanx bleibt trotz eines Gewinnsprungs im ersten Quartal vorsichtig und hat davon abgesehen, die Prognose für das Gesamtjahr zu erhöhen.

GRENKE

hat nach dem anhaltend starken Neugeschäftswachstum der zurückliegenden Quartale zum Jahresauftakt sein Konzernergebnis um ein Viertel auf 19,8 Millionen Euro gesteigert. Grenke verbesserte die sogenannte DB2-Marge leicht auf 16,8 Prozent nach 16,7 Prozent im Vorjahreszeitraum. Grenke erwartet für das Geschäftsjahr 2024 unverändert ein Leasingneugeschäft zwischen 3,0 und 3,2 Milliarden Euro sowie ein Konzernergebnis von 95 bis 115 Millionen Euro.

THYSSENKRUPP

Nachfolgend die Zweitquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q23/24 ggVj 2Q23/24 ggVj 2Q22/23 Auftragseingang 8.576 -16% -- -- 10.188 Umsatz 9.064 -10% 9.105 -10% 10.107 EBIT bereinigt 184 -10% 144 -30% 205 EBIT-Marge bereinigt 2,0 -- 1,6 -- 2,0 Erg. nach Steuern/Dritten* -78 -- 71 -- -223 Erg. je Aktie* -0,13 -- 0,11 -- -0,36 Free Cashflow vor M&A -197 -- -177 -- -216 Umsatz Automotive Techn. 1.922 -4% 1.989 -1% 2.009 EBIT ber Automotive Tech. 49 -55% 55 -49% 108 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 15, 2024 01:42 ET (05:42 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.