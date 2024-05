Houston (ots/PRNewswire) -Am 15. Mai hielten SEG Solar (SEG"), ein führender US-amerikanischer Hersteller von Photovoltaik (PV)-Modulen, und Kawasan Industri Terpadu Batang (Grand Batang City), das größte staatliche Industriegebiet in Indonesien, eine Unterzeichnungszeremonie ab, um eine Landnutzungsvereinbarung für die Entwicklung und den Betrieb eines Photovoltaik-Industrieparks in der Batang-Region, Java, Indonesien, zu unterzeichnen. Der Park soll Fabriken für die Produktion und Montage von Siliziumblöcken, Wafern, Zellen und Modulen umfassen und wird der bisher größte Photovoltaik-Industriepark Südostasiens werden. Der Gründer und COO von SEG, Jun Zhuge, und Ngurah Wirawan, President Director von Grand Batang City, nahmen an der Zeremonie teil.Das Projekt SEG Indonesia PV Industrial Park befindet sich in Grand Batang City in der Provinz Zentraljava, Indonesien, und hat ein Investitionsvolumen von über 500 Mio. USD auf einer Fläche von 40 Hektar. Der Gesamtplan für den Park sieht eine vertikale Integrationskapazität von 5GW für Siliziumwafer, 5GW für Solarzellen und 5GW für Module vor. In der ersten Phase des Projekts wird SEG Anlagen mit einer Produktionskapazität von 5 GW für Solarzellen und 3 GW für Module errichten, die voraussichtlich im zweiten Quartal 2025 fertiggestellt werden.Die in diesem Park produzierten Zellen werden die globale Modulfabrik von SEG beliefern, wodurch die Rückverfolgbarkeit der Lieferkette und die Zuverlässigkeit und Stabilität der Kernmaterialversorgung für Module gewährleistet werden."Ein integriertes Layout über die gesamte Industriekette hinweg ist für SEG von entscheidender Bedeutung, um rechtskonforme Lieferkettenstandards einzuhalten. Durch die vor- und nachgelagerte Koordination stellt SEG die Bereitstellung sauberer, rückverfolgbarer grüner Produkte für die Märkte in den Vereinigten Staaten, Europa und Indonesien sicher und erleichtert damit den globalen Übergang zu grüner, kohlenstoffarmer Energie", so Jun Zhuge, Gründer und COO von SEG.Es wird erwartet, dass der SEG Indonesia PV-Industriepark mehr als 3.000 Arbeitsplätze schaffen wird, die der lokalen Gemeinschaft mehr Beschäftigungsaussichten und wirtschaftliche Vitalität bieten.Über SEG SolarSEG wurde 2016 gegründet und ist ein führender vertikal integrierter PV-Hersteller mit Hauptsitz in Houston, Texas, USA, der zuverlässige und kosteneffiziente Solarmodule für Energieversorger, Gewerbe- und Privatkunden anbietet. Bis Ende 2023 hat SEG weltweit über 5 GW an Solarmodulen ausgeliefert. Es wird erwartet, dass das Unternehmen bis Ende 2024 eine Produktionskapazität von 5,5 GW überschreiten wird.Über Grand Batang CityGrand Batang City ist das größte von der indonesischen Regierung geförderte Industriegebiet in Staatsbesitz und wird als nationales strategisches Projekt eingestuft. Grand Batang City liegt auf einer Fläche von 4 300 ha in Zentraljava, Indonesien, und bietet äußerst wettbewerbsfähige Industrieflächen in Südostasien. Die Siedlung besteht aus Industrie-, Wohn-, Einzelhandels- und Gewerbeflächen und soll bis Ende 2024 vollständig in Betrieb genommen werden.Kontakt:info@segsolar.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2412140/Photo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2412141/SEG__logo__2024_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/seg-solar-und-grand-batang-city-unterzeichnen-landnutzungsvertrag-fur-sudostasiens-groWten-pv-industriepark-302145836.htmlOriginal-Content von: SEG Solar, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174837/5779445