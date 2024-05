DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Hongkong und Seoul bleiben die Börsen wegen des Feiertages Buddhas Geburtstag geschlossen.

TAGESTHEMA

Die chinesische Zentralbank hat einen wichtigen Referenzzins unverändert gelassen. Die People's Bank of China (PBoC) stellte dem Banksystem 125 Milliarden Yuan über ihre einjährige mittelfristige Kreditfazilität zu einem stabilen Zins von 2,5 Prozent zur Verfügung. Die unveränderten Zinsen signalisieren, dass die Loan Prime Rate (LPR), einer der Leitzinsen der PBoC, ebenfalls stabil bleiben könnte. Er dient den Banken als Vorgabe für ihre Ausleihesätze.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Verbraucherpreise April PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+3,4% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+3,5% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,6% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+3,8% gg Vj 14:30 Realeinkommen April 14:30 Einzelhandelsumsatz April PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +1,1% gg Vm 14:30 Empire State Manufacturing Index Mai PROGNOSE: -10,0 zuvor: -14,3

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 5.272,75 +0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 18.412,00 -0,0% Nikkei-225 38.375,29 +0,1% Hang-Seng-Index Feiertag Kospi Feiertag Shanghai-Composite 3.135,34 -0,3% S&P/ASX 200 7.762,20 +0,5%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Gut behauptet - Die Tendenz ist uneinheitlich mit einem leicht positiven Unterton, nachdem es am Vortag an der Wall Street nach oben gegangen war mit den Indizes, unterstützt von sinkenden Marktzinsen. Viele Akteure dürften zunächst die Verbraucherpreise aus den USA im späteren Tagesverlauf abwarten wollen, heißt es in Asien. Sie dürften der Zinsspekulation wieder neue Nahrung verleihen. Den ANstieg in Sydney führen Händler auf den neuen Haushaltsentwurf der Regierung zurück. Er sehe umfangreiche neue Ausgaben vor, was besonders der Konsumgüterbranche zugutekommen dürfte. Zugleich schüre das aber auch etwas Sorgen vor inflationären Impulsen, weshalb die Notenbank des Landes mit Zinssenkungen vorsichtiger sein könnte. Knapp im Minus tendiert Schanghai, wobei Marktteilnehmer als Belastungsfaktor die von den USA nun erhobenen Zölle auf unter anderem Elektroautos und Halbleiter anführen. Entsprechend gehören Aktien aus den betroffenen Sektoren zu den größeren Verlierern des Tages. Great Wall Motor verbilligen sich beispielsweise um 2 Prozent. In Tokio schießen Sony um 9 Prozent nach oben. Das Unternehmen steigerte im Berichtsquartal den Nettogewinn um 34 Prozent und übertraf die Schätzungen deutlich.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 39.557,65 +0,3% 126,14 +5,0% S&P-500 5.246,59 +0,5% 25,17 +10,0% Nasdaq-Comp. 16.511,18 +0,8% 122,94 +10,0% Nasdaq-100 18.322,77 +0,7% 124,16 +8,9% Dienstag Montag Umsatz NYSE (Aktien) 1.035 Mio 938 Mio Gewinner 1.874 1.460 Verlierer 938 1.326 unverändert 69 104

Freundlich - Zinssenkungshoffnungen stützten Aktien und Anleihen. Klar höher als erwartet ausgefallene Erzeugerpreise hatten zuvor nur temporär für einen Dämpfer gesorgt, denn die Preisentwicklung für den Vormonat wurde sogar auf einen negativen Wert nach unten revidiert. Dazu beruhigte US-Notenbankpräsient Powell mit seiner Einschätzung, dass die Erzeugerpreise eher durchwachsen, aber nicht hoch ausgefallenen seien. Home Depot fielen um 0,1 Prozent. Die Baumarktkette hatte weniger verdient und umgesetzt als im Vorjahr. Das KI-Startup xAI steht laut einem Medienbericht kurz davor, die Cloud-Server von Oracle für 10 Milliarden Dollar zu mieten. Oracle zogen um 3,9 Prozent an. Google will bei Verwendung seiner Suchmaschine künftig KI einsetzen, der Kurs der Muttergesellschaft Alphabet gewann 0,7 Prozent. Boeing lieferte im April zwar weniger Flugzeuge aus, will aber die Produktion hochfahren. Der Kurs stieg um 1,3 Prozent.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,82 -4,6 4,87 40,1 5 Jahre 4,46 -3,8 4,50 46,2 7 Jahre 4,45 -4,2 4,49 48,3 10 Jahre 4,45 -4,0 4,49 56,9 30 Jahre 4,60 -3,8 4,63 62,7

Mit beruhigenden Aussagen von US-Notenbankpräsident Powell bezüglich der Zinsentwicklung fielen die Renditen.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:35 % YTD EUR/USD 1,0824 +0,1% 1,0818 1,0787 -2,0% EUR/JPY 169,16 -0,0% 169,20 168,80 +8,7% EUR/GBP 0,8593 +0,0% 0,8592 0,8596 -0,9% GBP/USD 1,2595 +0,0% 1,2591 1,2549 -1,1% USD/JPY 156,30 -0,1% 156,43 156,49 +10,9% USD/KRW 1.360,51 -0,4% 1.365,65 1.370,26 +4,8% USD/CNY 7,0749 -0,2% 7,0900 7,0959 -0,4% USD/CNH 7,2251 -0,2% 7,2403 7,2449 +2,0% USD/HKD 7,8103 -0,0% 7,8116 7,8118 +0,0% AUD/USD 0,6644 +0,3% 0,6626 0,6604 -2,4% NZD/USD 0,6059 +0,3% 0,6039 0,6023 -4,1% Bitcoin BTC/USD 61.894,88 +0,4% 61.671,45 61.828,83 +42,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigte sich mit den wieder etwas stärker gesunkenen Marktzinsen etwas leichter. Der Dollarindex fiel um 0,2 Prozent.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,66 78,02 +0,8% +0,64 +8,5% Brent/ICE 83,00 82,38 +0,8% +0,62 +8,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise gaben um bis zu 1,2 Prozent nach und damit die Vortagesgewinne wieder vollständig ab. Das Kartell Opec hatte seine Schätzungen für das Wachstum der weltweiten Ölnachfrage in diesem und im nächsten Jahr unverändert gelassen.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.357,48 2.358,00 -0,0% -0,52 +14,3% Silber (Spot) 28,58 28,60 -0,1% -0,02 +20,2% Platin (Spot) 1.054,82 1.036,00 +1,8% +18,82 +6,3% Kupfer-Future 5,08 4,95 +2,6% +0,13 +30,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Zinssenkungsfantasie, gefallene Marktzinsen und Dollarschwäche stützten das Gold, der Preis der Feinunze stieg um 0,8 Prozent.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

ALPHABET

Google will den Milliarden Nutzern mit seiner gleichnamigen Suchmaschine bis Ende des Jahres Ergebnisse präsentieren, die auf künstlicher Intelligenz (KI) basieren. Ab dieser Woche soll die Technologie in den USA eingeführt werden.

BOEING

hat sich nach Aussage des US-Justizministeriums nicht an bestimmte Auflagen aus einem Vergleich gehalten, den der krisengeschüttelte Flugzeughersteller vor drei Jahren nach den Abstürzen zweier 737-Max-Maschinen mit den Behörden geschlossen hat. Was genau das für den Konzern bedeutet, ist noch nicht klar.

META

Die Facebook-Muttergesellschaft stellt ihre Plattform für Geschäftskommunikation Workplace ein und will sich auf die Entwicklung von KI- und Metaverse-Technologien konzentrieren, die das Arbeiten neu gestalten sollen. Das Videokonferenzunternehmen Zoom Video Communications gab bekannt, dass seine Workvivo-Plattform als einziger bevorzugter Migrationspartner für Meta-Kunden ausgewählt worden sei.

