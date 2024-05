© Foto: Helmut Fricke/dpa



Die Commerzbank ist mit einem beeindruckenden Gewinnsprung in das Jahr gestartet. Was hinter den guten Zahlen steckt.Die Commerzbank, Deutschlands zweitgrößte Bank, startete das laufende Jahr mit einem deutlichen Anstieg des Gewinns und verkündete das beste Ergebnis für ein erstes Quartal seit über zehn Jahren. Der Nettogewinn stieg im ersten Quartal um 29 Prozent auf 747 Millionen Euro, wie der DAX-Konzern am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Der Anstieg des Gewinns übertraf die Erwartungen der Analysten deutlich. Sie hatten im Durchschnitt einen Gewinn von 652 Millionen Euro erwartet. Der Konzerngewinn vor Steuern lag mit knapp 1,1 Milliarden Euro fast ein Viertel über dem Niveau des …