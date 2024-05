Die Versorger führen den DAX am Mittwoch im frühen Handel an. Sowohl E.on als auch RWE haben ihre Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Dabei konnte E.on zum Jahresstart an das starke Ergebnis aus dem Vorjahr anknüpfen. Die Aktie notiert wieder im Bereich des kürzlich erreichten Mehrjahreshochs.Durch getätigte Investitionen sei der Wegfall positiver Einmaleffekte aus dem Vorjahr mehr als ausgeglichen worden, teilte E.on am Mittwoch in Essen mit. Die operativen Ergebnisse seien im Rahmen der eigenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...