Vor wichtigen US-Inflationsdaten zeigten sich die Aktienmärkte am Dienstag wenig bewegt. Der Dax dippte zwar kurzzeitig auf ein Tief von 18.629 Punkten, konnte sich aber anschließend schnell erholen. So stand am Ende des Tages nur noch ein kleines Minus von 25 Punkten (0,14%) bei 18.716 Zählern auf der Kurstafel. Vorbörslich kletterte der Dax am Mittwoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...