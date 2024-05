Nach zweitägiger Korrektur wird der DAX am Mittwoch wieder etwas höher erwartet. Der X-DAX signalisierte knapp 30 Minuten vor dem Handelsstart ein Plus von 0,2 Prozent auf 18.762 Punkte. Das Rekordhoch vom Freitag vergangener Woche steht bei 18.845 Punkten. Auch das Leitbarometer der Euroregion, der EuroStoxx 50 , wird zur Wochenmitte 0,2 Prozent höher erwartet. Positive Vorgaben aus den USA stützen. Am Nachmittag stehen dann mit den US-Verbraucherpreisen die wohl wichtigsten Konjunkturdaten der ...

