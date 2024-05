Innsbruck (ots) -MCI unter Top 1% der besten Arbeitgeber Österreichs 2024 | Anerkennung herausragender ArbeitgeberqualitätenMCI | Die Unternehmerische Hochschule® zählt mit mehr als 400 hauptberuflichen Mitarbeitenden und 1.000 Lehrbeauftragten zu den Top 1% der besten Arbeitgeber in Österreich. Dies wurde vom Institute of Research & Data Aggregation in der weltweit umfassendsten Metastudie "LEADING EMPLOYERS" bestätigt. Dabei wurde ein breites Spektrum an Arbeitgeberqualitäten untersucht und in eine ganzheitliche Bewertung übersetzt.In einem mehrstufigen Bewertungsprozess unter Einbeziehung von 1,7 Millionen Daten aus 250 internationalen Quellen, Feedbacks und Themen wurden aus 100.000 Unternehmen die besten 1 Prozent im deutschsprachigen Raum ermittelt. Die untersuchten Themenbereiche umfassten unter anderem Innovationskraft, Talentkommunikation, Zufriedenheit und Vielfalt.Brigitte Auer, Leitung Personalentwicklung & Qualitätsmanagement am MCI, nahm die Auszeichnung im Namen des MCI entgegen und freut sich: "Das 'Leading Employer'-Label bestätigt die Qualität und Attraktivität des MCI als Arbeitgeber und ist zugleich Ansporn unsere Aktivitäten im Sinne unserer Arbeitgebermarke gezielt fortzusetzen."Rektor Andreas Altmann ergänzt: "Mit unserem großartigen Team in Lehre, Forschung, Management und Administration verbindet MCI | Die Unternehmerische Hochschule® erfolgreich Wissenschaft, Technologie, Bildung und Innovation und bietet spannende Aufgaben in Forschung, Lehre, Entrepreneurship & Start-ups.Cornelia Hagele, Tiroler Landesrätin für Bildung, Wissenschaft und Forschung, gratuliert: "Das MCI wurde vom Institute of Research & Data Aggregation als einer der Top Arbeitgeber in Österreich anerkannt. Diese Auszeichnung ist eine bemerkenswerte Leistung und spiegelt das Engagement des MCI in allen Bereichen wider. Außerdem spielt das MCI nicht nur eine wichtige Rolle in der Bildung, sondern dient auch als Vorbild für andere Institutionen in Österreich und darüber hinaus. Herzlichen Glückwunsch zu diesem wohlverdienten Erfolg."Über "LEADING EMPLOYERS"Seit 2017 führt das Institute of Research & Data Aggregation mit Sitz in Hamburg die "LEADING EMPLOYERS" Studie durch - eine unabhängige und transparente Untersuchung von Arbeitgebern. Die aussagekräftige Metastudie analysiert dabei eine Vielzahl an erhobenen Daten, um die besten Arbeitgeber zu ermitteln.Mehr Informationen Klicken Sie hier (https://www.mci.edu/de/medien/news/5849-leading-employer-2024)Pressekontakt:MCI | Die Unternehmerische Hochschule®Patricia PichlerPublic Relations+43 (0)512 2070 1527patricia.pichler@mci.eduwww.mci.eduOriginal-Content von: MCI Austria, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66904/5779475