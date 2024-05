DJ EUREX/Bund-Future leicht im Plus vor US-Preisdaten

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures steigt am Mittwochmorgen gegen 8.38 Uhr um 12 Ticks auf 130,73 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 130,79 Prozent und das Tagestief bei 130,60 Prozent. Umgesetzt wurden rund 23.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 32 Ticks auf 129,66 Prozent, der Bobl-Futures um 5 Ticks auf 116,73 Prozent.

Im Blick steht die Bekanntgabe der US-Verbraucherpreise am Nachmittag. Erwartet wird für April ein Plus von 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat und 3,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In der Kernlesung werden Werte von 0,3 bzw 3,6 Prozent erwartet.

