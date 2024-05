Pepe-Kursexplosion - Führen Gamestop und Co. den neuen Bullrun an?

Der Krypto-Markt erlebt erneut eine spannende Phase. Pepe, der berühmte Frosch-Token, ist innerhalb weniger Tage um fast 40 % gestiegen und hat einen neuen Höchststand erreicht. Auch andere Memecoins wie Gamestop folgen diesem Trend und erwecken Hoffnungen auf einen neuen Bullrun im Krypto-Bereich.

Pepe Chart mit RSI, Quelle: www.coinmarketcap.com

Pepe auf Erfolgskurs

Pepe hat sich in kurzer Zeit zu einem der heißesten Token entwickelt. Sein Preis hat in den letzten sieben Tagen eine beeindruckende Rally hingelegt und einen neuen Höchststand erreicht. Dieser Anstieg hat die Aufmerksamkeit sowohl von Kleinanlegern als auch von großen Investoren auf sich gezogen. Ein anonymer Großinvestor hat innerhalb von nur drei Monaten rund 13 Millionen Dollar Gewinn gemacht.

Diese Entwicklungen zeigen, dass die Nachfrage nach solchen spekulativen Vermögenswerten ungebrochen ist. Der Whale kaufte zwischen Dezember 2023 und Februar 2024 1,40 Billionen Pepe für 1,56 Millionen USDT und verkaufte kürzlich 140,4 Milliarden Pepe für 1,75 Millionen DAI, wodurch er seinen ursprünglichen Einsatz zurückerhielt. Der Rest seiner Investition, 1,26 Billionen Pepe, hat nun einen Wert von 13,9 Millionen Dollar.

Der Einfluss von Gamestop und Co.

Parallel zu Pepe hat auch Gamestop, ein Solana-basierter Token, in den letzten Tagen massiv an Wert gewonnen. Diese Korrelation mit dem Anstieg der Gamestop-Aktie zeigt, dass traditionelle Marktbewegungen direkte Auswirkungen auf den Kryptobereich haben können.

Keith Gill, der bekannte Gamestop-Aktionär, kehrte kürzlich auf Social Media zurück und löste eine Welle der Begeisterung aus, die auch auf die Krypto-Memecoins überschwappte.

Screenshot einer Krypto Analystin, Quelle: www.youtube.com

Der Gamestop-Token verzeichnete innerhalb von zwei Tagen einen Anstieg von 2.727 %, während die Gamestop-Aktie um 204,50 % zulegte. Dieser Hype hat das Interesse an Memecoins erneut entfacht und zeigt, wie stark die Verbindungen zwischen traditionellen und digitalen Märkten sein können.

FOMO und Marktdynamik

Der Fear of Missing Out (FOMO) treibt derzeit viele Investoren in den Kryptomarkt. Die Angst, eine gewinnbringende Gelegenheit zu verpassen, befeuert die Nachfrage nach Pepe und ähnlichen Token. Besonders auffällig ist die Tatsache, dass trotz erheblicher Verkäufe die Preise weiter steigen.

Diese Rally wird durch hohe Handelsvolumina und eine gesteigerte Marktaktivität unterstützt. In den letzten 24 Stunden stieg das Handelsvolumen von Pepe um fast 92 % auf 3,81 Milliarden Dollar. Gleichzeitig stieg das Open Interest (OI) von Pepe um 12 % auf 120,11 Millionen Dollar, was auf eine steigende Anzahl offener Positionen hinweist.

Obwohl die aktuellen Trends positiv erscheinen, warnen einige Experten vor einer möglichen Korrektur. Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) von Pepe in den überkauften Bereich gerückt ist, was auf eine bevorstehende Preisumkehr hindeuten könnte. Der RSI liegt derzeit bei 72, was auf eine Überhitzung des Marktes hinweist. Dennoch bleibt die Stimmung optimistisch, da immer mehr Investoren auf kurzfristige Gewinne spekulieren. Dies zeigt sich auch bei neuen Coins und Presales, so wie Dogeverse, der aktuell noch im Presale verfügbar ist, aber schon bald auf den dezentralen Börsen gelistet wird.

Hier zu Dogeverse und mehr erfahren.

Dogeverse - Der nächste Krypto-Hype?

Mitten im aktuellen Memecoin-Hype brodelt die Gerüchteküche um Dogeverse, den weltweit ersten Multi-Chain-Token. Inspiriert von den epischen Reisen von Cosmo, dem chain-hoppenden Doge, bietet Dogeverse die Möglichkeit, nahtlos zwischen verschiedenen Blockchains zu navigieren. Diese Multi-Chain-Funktionalität könnte der Schlüssel zu einem neuen Hype sein. Bereits im Presale hat Dogeverse über 15 Millionen Dollar eingesammelt und steht kurz vor dem offiziellen Launch.

Dogeverse vereint die Krypto-Communities auf Ethereum, BNB Chain, Polygon, Solana, Avalanche und Base. Durch die Nutzung von Technologien wie Wormhole und Portal Bridge ermöglicht Dogeverse seinen Nutzern eine sichere und einfache Navigation durch verschiedene Chains. Diese innovative Herangehensweise hebt nicht nur die Reichweite der Doge-Kultur hervor, sondern erhöht auch die Liquidität und den Nutzen des Tokens erheblich.

Der baldige Start von Dogeverse auf mehreren Blockchains bietet Anlegern die Flexibilität, ihre bevorzugte Blockchain zu wählen und so die bestmöglichen Handelsbedingungen zu nutzen. Diese strategische Expansion und die bisherigen Erfolge im Presale lassen darauf schließen, dass Dogeverse das Potenzial hat, den nächsten großen Hype im Krypto-Bereich auszulösen.

Hier Dogeverse Token kaufen und noch im Vorverkauf von möglichen Hype profitieren.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.