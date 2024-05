Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das wichtigste Ereignis in dieser Woche dürfte die Veröffentlichung des US-Verbraucherpreisindex (CPI) am Mittwoch sein, so Felipe Villarroel, Portfoliomanager bei TwentyFour Asset Management, einer Tochtergesellschaft von Vontobel.Es werde erwartet, dass die Gesamtinflation bei 0,4% gegenüber dem Vormonat und 3,4% gegenüber dem Vorjahr liegen werde, während die Kerninflation voraussichtlich bei 0,3% gegenüber dem Vormonat und 3,6% gegenüber dem Vorjahr liegen werde. Alle vier Zahlen seien im Vergleich zum Zwei-Prozent-Ziel der Federal Reserve (FED) etwas zu hoch. Sollten die tatsächlichen Zahlen auf diesem Niveau liegen, würde dies bestätigen, dass sich die Inflation weiterhin in einem lethargischen Tempo bewege. ...

