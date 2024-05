Die anhaltende Konjunkturschwäche belastet weiterhin die Geschäfte des Industriekonzerns Thyssenkrupp. Im zweiten Quartal schrieb das Unternehmen erneut rote Zahlen und verbuchte einen Umsatzrückgang. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde deshalb gesenkt, was die Aktie am Vormittag ans MDAX-Ende befördert. Im zweiten Quartal verzeichnete Thyssenkrupp einen Verlust von 78 Millionen Euro, was eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...