Der Getriebehersteller Renk hat am Mittwochmorgen seinen Geschäftsbericht veröffentlicht. Der Jahresauftakt ist stark ausgefallen.Dem Rüstungskonzern und Antriebsspezialisten Renk ist ein starker Start in das Jahr gelungen, wie die am Mittwoch veröffentlichten Quartalszahlen zeigen. Umsatz und Gewinn über dem Vorjahresniveau Der Umsatz kletterte gegenüber dem Vorjahreswert von 194 Millionen Euro um 22,7 Prozent auf 238 Millionen Euro. Der daraus erzielte operative Gewinn (EBIT) belief sich nach 19 Millionen Euro im Vergleichszeitraum nun auf 28 Millionen Euro und ist damit deutlich stärker gestiegen als die Erlöse. Der überproportional starke Anstieg ist Margenverbesserungen zu verdanken: …