FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Hellofresh haben am Mittwochmorgen mit 5,50 Euro an der Börse so wenig gekostet wie noch nie. Damit weiteten die Papiere des Kochboxenversenders ihr Jahresminus auf über 61 Prozent aus.

Für neuerlichen Verkaufsdruck sorgte Analyst Marcus Diebel von JPMorgan, der nicht nur seine Empfehlung strich, sondern den Aktien auch einen kurzfristig negativen Stempel aufdrückte. Mit dem Zusatz "Negative Catalyst Watch" zeigte er bereits jetzt seine Skepsis für den Bericht zum zweiten Quartal im August.

Angesichts seiner deutlich unter dem Marktkonsens liegenden Prognosen für das operative Ergebnis 2024 und 2025 werde jede Erholung vom zugegebenermaßen niedrigen Kursniveau nur wenig Kraft haben, erwartet Diebel. Die attraktive Bewertung und mögliche Übernahmefantasie ließen ihn aber nur auf "Neutral" abstufen. Sein Kursziel liegt bei 7 Euro und ist damit inzwischen erheblich unterschritten.

Längst auf "Sell" ist derweil Lisa Yang von Goldman Sachs, die ihr Kursziel weiter kappte auf 5,72 Euro. Sie begründete dies mit Anpassungen ihrer Schätzungen an den jüngsten Quartalsbericht./ag/ajx/jha/