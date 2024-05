Die Taurex Trading App wurde unter dem Motto entwickelt, dass Trading für jeden zugänglich sein sollte. Sie kam heute auf den Markt und vereinfacht den Umgang mit dem häufig komplizierten Finanzmarkt. Sie richtet sich an moderne Trader auf unterschiedlichen Niveaus und bietet eine nahtlos und intuitiv navigierbare Plattform für Trading ab 1.500 CFDs in Forex, Aktien, Metallen, Rohstoffen, Indices und Kryptowährungen.

"Wir präsentieren stolz die Taurex Trading App, einen Game-Changer in der Welt des Online Trading," sagte Nick Cooke, CEO bei Taurex. "Die Vision ist klar: die Komplexität des Trading zu verringern durch eine Plattform, bei der Einfachheit und Sicherheit das Allerwichtigste sind. Das intuitive Design der App soll Trading-Interaktionen verschlanken, sodass der Prozess für jeden sofort zugänglich ist."

Diese Plattform öffnet nicht nur die Tür zu vielen Märkten und Assets, sondern bietet sowohl Anfängern als auch erfahrenen Tradern günstige Konditionen. Trader können zwischen drei unterschiedlichen Kontentypen wählen Standard Zero, Pro Zero und Raw. Sie wählen dann das, was ihren Trading-Präferenzen am besten entspricht. So wird ein einfacher Zugang mit maßgeschneiderten Trading-Lösungen verbunden.

Mit der Taurex Trading App können Trader

Überall und jederzeit handeln.

Sofort und einfach bevorzugte Assets nachverfolgen.

Benutzerdefinierte Watchlists erstellen.

Auf einigen Konten Transaktionen provisionsfrei tätigen.

Strategien mit einem Demo-Konto risikofrei testen.

Global von mehrsprachigem 24/5 Support profitieren.

Darüber hinaus können Trader ihre Positionen über ein robustes Risikomanagement effektiv managen, was ihnen mehr Kontrolle über ihre Tradingaktivitäten gibt. Und da Sicherheit für Taurex einen hohen Stellenwert hat, ist die App keine Ausnahme. Es sind mehrere auf Regionen abgestimmte Finanzierungsoptionen vorhanden und man kann schnell und problemlos zurückziehen. Deshalb können Trader darauf vertrauen, dass ihre Geldmittel immer sicher auf getrennten, immer zugriffsbereiten Konten gehalten werden.

Die Taurex Trading App bietet alles, was ein Trader heutzutage braucht. Die Plattform mit der einfachen, intuitiven und übersichtlichen Navigation wird sowohl unerfahrenen als auch langjährigen Tradern gefallen.

