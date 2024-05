In dem Verfahren wurde ein KI-gestützter robotischer TIGERTRIEVER für eine automatische und optimierte personalisierte Behandlung eingesetzt

Rapid Medical, ein führender Entwickler fortschrittlicher neurovaskulärer Produkte, meldet die erste erfolgreiche robotische Thrombektomie, die in Medellin (Kolumbien) durchgeführt wurde. Zwei Patienten wurden mit dem robotischen TIGERTRIEVER, dem ersten Produkt für endovaskuläre Thrombektomie, behandelt, das sich autonom an die Anatomie des Patienten anpasst.

The AI-powered TIGERTRIEVER removes stroke-causing blood clots during first-in-man procedures in Colombia. Rapid Medical's portfolio of active technology allows greater procedural personalization, which is enhanced with AI workflow. (Photo: Business Wire)