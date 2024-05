Die internationale Brauerei arbeitet mit Blue Yonder zusammen für ein optimiertes Kundenerlebnis und mehr Nachhaltigkeit entlang der Lieferkette

HEINEKEN, eine der bekanntesten und international tätigen Brauereien, entschied sich für die Lösung von Blue Yonder, um seine Lieferkettenplanung weiter zu verbessern. Die Brauerei wird Blue Yonder Cognitive Demand Planning implementieren, eine Cloud-native, Microservices-basierte SaaS-Lösung der nächsten Generation, die Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) nutzt, um die Prognosegenauigkeit zu verbessern und Voreingenommenheits-Fehler durch Berücksichtigen dynamischer externer und interner Variablen zu reduzieren.

HEINEKEN arbeitet bereits seit mehreren Jahren mit Lösungen von Blue Yonder und konnte dadurch einen signifikanten Mehrwert für das Unternehmen generieren. So wurde insbesondere durch den Einsatz einer ML-basierten Bedarfsprognoselösung die Prognosegenauigkeit gesteigert. HEINEKEN hat sich für Blue Yonder als einem führenden Anbieter von Supply-Chain-Lösungen entschieden, um durch Nutzen von KI/ML, einer autonomen Szenarioplanung und Planungsorchestrierung sowie der Möglichkeit, die Lösung nahtlos zu erweitern, seinen Bedarfsplanungsprozess zukunftssicher zu machen.

"Wir arbeiten kontinuierlich daran, unsere Lieferkettenprozesse zu verbessern. Die Einführung von Blue Yonder Cognitive Demand Planning stellt dabei einen wichtigen Schritt dar. Unser Ziel ist es, durch die Zusammenarbeit mit Blue Yonder, die am besten digital vernetzte Brauerei weltweit zu werden und durch die Verbesserung der funktionalen Leistungsfähigkeit unserer Bedarfsplanung ein optimales Kundenerlebnis zu schaffen. Mit der richtigen Supply- und Response-Planung könnte sich dies auch positiv auf unsere Nachhaltigkeitsziele auswirken, beispielsweise durch geringere Abschreibungen und weniger Warenbewegungen", erklärt Corneel Hindriks, Manager, Digital Technology Global Planning, HEINEKEN.

Durch Blue Yonder Cognitive Demand Planning Lösung entsteht für HEINEKEN folgender Mehrwert:

Fundiertere, datengestützte Entscheidungen: Alle von HEINEKEN benötigten realen und geschäftlichen Daten sind in einer einzigen Cloud verfügbar. Vollständig integrierte Planungsprozesse ermöglichen bessere, schnellere und umfangreichere Entscheidungen.

Komplexität meistern und Genauigkeit steigern: Durch die Kombination der besten Ergebnisse von statistischen Prognosen und erweitertem ML wird eine höhere Prognosegenauigkeit mit weniger Voreingenommenheits-Fehlern erreicht.

Schnellere Reaktionszeiten: Durch flexibles Komprimieren des Planungszyklus können Planer entsprechend der Strategie in einem bestimmten Moment reagieren und nicht gemäß eines festen Zeitplan.

Erstellen und Bereitstellen von maßgeschneiderten und erweiterten Lösungen: Benutzerdefinierte und erweiterte ML-Modelle, Workflows, personalisierte Kundenerfahrungen sowie Geschäftslogik im Produktionsmaßstab mit minimalem Aufwand erstellen, testen und sicher bereitstellen.

Konsumgüterunternehmen sehen sich derzeit mit Herausforderungen konfrontiert, die durch inflationsbedingte Nachfrageschwankungen, Unterbrechungen der Lieferkette, veränderte Verbrauchergewohnheiten und eine wachsende Nachfrage nach nachhaltigeren Produkten und Prozessen verursacht werden. Für herkömmliche Prognosemethoden bedeuten diese dynamischen Entwicklungen eine große Herausforderung. Die kognitive Bedarfsplanungslösung von Blue Yonder, die auf Microsoft Azure basiert, stellt sich diesen Herausforderungen mit einer neuen Generation von KI-basierten Funktionen. Diese werden die Art und Weise verändern, wie Unternehmen auf der ganzen Welt zusammenarbeiten, Prognosen erstellen, planen und Entscheidungen treffen.

"Wir sind stolz darauf, unseren Beitrag als führendes Unternehmen im Bereich Supply Chain Management zu leisten, um HEINEKENs Ziel zu unterstützen, die am besten vernetzte Brauerei zu werden. Die zukunftssichere Lösung von Blue Yonder hilft einer Brauerei wie HEINEKEN, sich an neue externe Dynamiken und sich ändernde Marktbedingungen anzupassen und stellt sicher, dass ihre Lieferketten flexibel, nachhaltig und wettbewerbsfähig bleiben. Dank der kognitiven Bedarfsplanung von Blue Yonder kann HEINEKEN seine Lieferkette optimieren, so dass die Kunden ihre Lieblingsbiere immer und überall auf der Welt genießen können," so Terry Turner, President, Manufacturing, Blue Yonder.

Über Heineken

HEINEKEN gehört weltweit zu den führenden Brauereien und entwickelt und vermarktet Premium- und alkoholfreie Bier- und Apfelweinmarken. Angeführt von der Marke Heineken® verfügt die Gruppe über ein Portfolio von mehr als 350 internationalen, regionalen, lokalen und Spezialbieren und Apfelweinen. Mit den über 90.000 Mitarbeitenden von HEINEKEN braut das Unternehmen Getränke für gesellschaftliches Beisammensein und um eine bessere Welt zu inspirieren. Der Traum von HEINEKEN ist es, die Zukunft des Bieres zu gestalten und darüber hinaus die Herzen der Verbraucher zu gewinnen. Das Unternehmen engagiert sich für Innovation, langfristige Investitionen in unsere Marken, disziplinierte Vertriebsarbeit und gezieltes Kostenmanagement. Durch "Brew a Better World" ist die Nachhaltigkeit im Unternehmen verankert. HEINEKEN verfügt über eine ausgewogene geografische Präsenz mit führenden Positionen sowohl in entwickelten als auch in sich entwickelnden Märkten. Das Unternehmen betreibt Brauereien, Mälzereien, Apfelweinanlagen und andere Produktionsstätten in mehr als 70 Ländern. Alle aktuellen Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebsite: www.heineken.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und Instagram. Für Presseanfragen kontaktieren Sie pressoffice@heineken.com

Über Blue Yonder

"Blue Yonder ist weltweit führend im Bereich der digitalen Supply-Chain-Transformation. Globale Einzelhändler, Hersteller und Logistikdienstleister nutzen Blue Yonder, um ihre Lieferketten von der Planung über die Abwicklung und Lieferung bis hin zu Retouren zu optimieren. Die KI-eingebetteten, interoperablen Supply-Chain-Lösungen von Blue Yonder sind über eine einheitliche Plattform und Daten-Cloud durchgängig miteinander verbunden, sodass Unternehmen funktionsübergreifend in Echtzeit zusammenarbeiten können, was zu einer agileren Entscheidungsfindung, einer höheren Kundenzufriedenheit, profitablem Wachstum und widerstandsfähigeren, nachhaltigeren Lieferketten führt. Blue Yonder Erfülle dein Potenzial. https://blueyonder.com/de/de/

"Blue Yonder" ist eine Marke oder eingetragene Marke der Blue Yonder Group, Inc. Jeder Handels-, Produkt- oder Dienstleistungsname, auf den in diesem Dokument unter dem Namen "Blue Yonder" verwiesen wird, ist eine Marke und/oder Eigentum der Blue Yonder Group, Inc. Alle anderen Firmen- und Produktnamen können Marken, eingetragene Marken oder Dienstleistungsmarken der Unternehmen sein, mit denen sie verbunden sind".

