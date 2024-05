Charter Communications, ein bedeutender Breitbandkommunikationsanbieter, hat kürzlich über seine Tochtergesellschaften die Ausgabe von zwei Tranchen von vorrangig besicherten Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 3 Milliarden US-Dollar erfolgreich abgeschlossen. Die Anleihen mit einer Laufzeit bis 2029 und 2034 wurden unter dem Nennwert zu Zinssätzen von jeweils 6,100% und 6,550% ausgegeben. Diese Investition ist Teil der langfristigen Finanzstrategie des Unternehmens, um sein Angebot an fortschrittlichen Diensten für Privat- und Geschäftskunden unter der Marke Spectrum weiter auszubauen. Mit dem guten Abschluss dieses Finanzgeschäfts festigt Charter seine Marktposition in einem dynamischen Medienindustrieumfeld und spiegelt das anhaltende Vertrauen des Managements in den Wert des Unternehmens wider, trotz nach unten korrigierter Ertragserwartungen für die kommende Periode.

Marktprognosen signalisieren Stabilität

Trotz [...]

Hier weiterlesen