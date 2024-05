© Foto: ZUMAPRESS.com | Pavlo Gonchar - picture alliance



Die am Dienstag starke Handelseröffnung vieler Meme-Aktien wurde zugunsten deutlich geringerer Kursgewinne verkauft. Am frühen Mittwoch legen diese bereits wieder den Turbo ein.Ungeachtet der Tatsache, dass Meme-Aktien wie GameStop, AMC Entertainment und BlackBerry sowie viele weitere ihre starke Handelseröffnung am Dienstag nicht behaupten konnten und im Verlauf des Handelstages ihre Gewinen stark eingrenzten, bleibt es das Comeback des bisherigen Börsenjahres. Insbesondere reichweitenstarke Titel wie GameStop konnten sich binnen weniger Handelstage vervielfachen und so ihre Bilanz gegenüber dem Vorjahr deutlich aufpolieren. In der Aktie von GameStop steht so ein Gewinn von 136 Prozent zu …