München/Filderstadt (ots) -Weitere Innovationen im Bereich der Funktionalen Sicherheit mit KI und auf formalen Methoden basierenden Tools.Modelwise (https://modelwise.ai/), ein Spin-off der Technischen Universität München, das Software für automatisierte Analysen der Funktionalen Sicherheit entwickelt, und innotec GmbH (https://innotecsafety.com/), ein auf Funktionale Sicherheit spezialisiertes Beratungsunternehmen und seit 2020 Teil der TÜV AUSTRIA Group, gaben ihre strategische Partnerschaft zur Innovation der Funktionaler Sicherheit bekannt. Die Zusammenarbeit kombiniert das innovative Software-Tool von Modelwise Paitron (https://modelwise.ai/product/), anwendbar für alle (A)SILs gemäß IEC 61508 und ISO 26262, und innotec's Expertise in Funktionale Sicherheit einschließlich HARA, Sicherheitsanforderungsmanagement und sicherer Hardware- und Softwareentwicklung.Durch diese Zusammenarbeit möchten beide Unternehmen die Sicherheitstechnik revolutionieren und ihren Kunden durch den Einsatz innovativer Werkzeuge wie Paitron (https://modelwise.ai/product/) eine beispiellose Effizienz und Effektivität bieten. Modelwise (https://modelwise.ai/) bietet einen transformativen Ansatz für Branchen wie Automatisierung, Automobil, Eisenbahn und Luft- und Raumfahrt, der die Zeit für FME(D)A von Wochen auf nur wenige Stunden reduziert. Mit dem optimierten Arbeitsablauf von Paitron (https://modelwise.ai/product/) können sich die Kunden auf kritische Analysen statt auf Dokumentationsaufgaben konzentrieren, was letztendlich eine gründliche Sicherheitsanalyse gewährleistet und die Produktivität steigert.Gleichzeitig steuert innotec unschätzbares Fachwissen bei und bietet seinen Kunden Zugang zu Ingenieuren mit langjähriger Erfahrung in verschiedenen Branchen. innotec hat sich den gemeinsamen Zielen verschrieben und weiß, wie wichtig es ist, sichere Produkte zeitnah zu liefern. Die pragmatische Herangehensweise an sicherheitsrelevante Projekte, verbunden mit der Anerkennung und Zertifizierung durch weltweite Institute, stellt sicher, dass die Produkte den höchsten Sicherheits- und Konformitätsstandards entsprechen. innotec engagiert sich seit Jahren für Innovationen im Bereich der Funktionalen Sicherheit.Für Kunden, die in der Sicherheitsentwicklung tätig sind, bedeutet diese Partnerschaft mehr als nur Zeitersparnis. Sie bedeutet direkten Zugang zu Spitzentechnologie, fachkundigen Beratungsdienstleistungen und ein gemeinsames Engagement für hervorragende Leistungen in der Sicherheitstechnik. Durch die Nutzung der kombinierten Stärken von Modelwise (https://modelwise.ai/) und innotec können Kunden ihre Prozesse optimieren, Genehmigungsverfahren beschleunigen und höchste Sicherheitsstandard einhalten."Die Zusammenarbeit mit innotec ist für Modelwise von großer Bedeutung, da diese Partnerschaft unseren Kunden eine erstklassige Beratung bietet und es uns ermöglicht, Paitron in einem breiteren Rahmen des Sicherheitsmanagements und der Sicherheitsbewertung zu integrieren", erklärte Arnold Bitner, Co-CEO von Modelwise (https://modelwise.ai/)."Die Partnerschaft mit Modelwise bedeutet einen großen Schritt in Richtung Innovation, wie unsere Kunden sichere Systeme implementieren", kommentiert Claudio Gregorio, CEO von innotec. "Unsere gemeinsamen Kunden haben gezeigt, dass sie mit Paitron bis zu 80 % der Kosten einsparen und die FMEDA 100-mal schneller durchführen können. Wir möchten auch andere Kunden mit sicheren Lösungen unterstützen, anstatt stundenlang manuell Daten in lange Excel-Tabellen einzugeben."