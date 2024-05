Hamburg/Berlin (ots) -Mit 250 Expert*innen an den Standorten Hamburg und Berlin - JAKALA verspricht ein innovatives Leistungsangebot aus Data, AI und Experience Management für die digitale Marketing-Agenda.Durch den Zusammenschluss von FFW und Yours Truly unter dem Dach von JAKALA baut das digitale Powerhouse seine Präsenz in Europa signifikant aus. JAKALA Germany verspricht, mit einem integrierten Angebot aus Daten, AI, Kreation und Technologie Antworten auf die Herausforderungen in der Digitalisierung des Marketings zu liefern."Die Anforderungen an Marketeers sind riesig. Insbesondere die neue Form der Kundenzentrierung bringt fundamentale Veränderungen für Marketingorganisationen mit sich", erklärt Panos Meyer, Geschäftsführer von JAKALA Germany."Da braucht es starke Partner, die in der Lage sind, die einzelnen Felder zu einem Ganzen zu verbinden." ergänzt Meik Vogler, Vice President Business Development.Der Name ist neu, die Teams sind seit langem im deutschen Markt etabliert.Für genau diese ganzheitliche Perspektive bringt JAKALA ein Powerhouse mit:In Deutschland entsteht JAKALA aus dem Zusammenschluss von FFW und Yours Truly. Beide Agenturen arbeiten bereits seit vielen Jahren erfolgreich zusammen und gehören seit Frühjahr 2023 zu einer Unternehmensgruppe.Nun folgt die Umbenennung in JAKALA Germany. Zusammen bringt das 250-köpfige Team an den Standorten Hamburg und Berlin über 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Kreation, Digitale Strategie und Produktentwicklung mit. Unter anderem durch Arbeiten wie die Entwicklung der Switch App für die Hamburger Hochbahn, Entwicklung und Betrieb der ZDF Mediathek, Digitales Experience Management für TUI Cruises oder Kampagnen für Arla Foods, Tchibo und Chupa Chups.Globale Top-5 als klares Ziel der WachstumsstrategieDas internationale Wachstum von JAKALA folgt dem Anspruch, zu den weltweiten Top-5 im Bereich MarTech und Experience Marketing zu gehören.Mehr als 3.000 Mitarbeitende hat JAKALA heute, mit Büros in über 30 Ländern.Im Jahr 2023 erzielte das Unternehmen ein zweistelliges Wachstum auf einen weltweiten Umsatz in Höhe von 520 Millionen Euro, davon rund 50 % außerhalb des Mutterlandes Italien."Das Geheimnis des Erfolges liegt sicherlich in der nahtlosen Verknüpfung der heute wichtigsten Kompetenzen aus den Bereichen Kommunikation, Data, Technologie und Media," erläutert Meik Vogler, Vice President Business Development von JAKALA Germany. "Anders als in vielen der klassischen Networks arbeiten bei uns Expert*innen zusammen, die ein Ziel vor Augen haben: eine nahtlose Customer Experience. Und auf dem Weg dorthin werden sie nicht von Firmenstrukturen und unterschiedlichen P&Ls aufgehalten."Über JAKALA:Wir sind ein Unternehmen für Daten, KI und Experiences, das signifikante und nachhaltige Wirkung erzielt - weltweit. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kund*innen entwerfen wir datengestützte Wachstumskonzepte, um sicherzustellen, dass wir konkrete, messbare Ergebnisse liefern. Unser tiefgreifendes technologisches und architektonisches Know-how ermöglicht es uns, durchweg sinnvolle, integrierte und langfristige Lösungen zu implementieren.Unser Fokus liegt stets darauf, konkrete, messbare Resultate zu erreichen. Deshalb kuratieren und liefern wir datengestützte Aktivierungen, die über den gesamten Funnel hinweg greifbaren Mehrwert schaffen und die Allokation von Marketinginvestitionen optimieren, indem wir die Zielgruppe unserer Kund*innen dort erreichen, wo sie sich befindet.Seit der Gründung des Unternehmens durch Matteo de Brabant im Jahr 2000 sind wir zu einem facettenreichen, hochqualifizierten und internationalen Team herangewachsen. 2021 erwarb der weltweit führende Private-Equity-Fonds Ardian eine Mehrheitsbeteiligung an JAKALA. Heute sind wir eines der führenden Unternehmen für Daten, KI und Experiences in Europa mit Hauptsitz in Mailand und zahlreichen Niederlassungen weltweit.Weitere Informationen:www.jakala.com/dewww.yourstruly.dewww.ffw.de (https://ffw.com/de)Pressekontakt:JAKALA Germany, Meik VoglerTelefon: +49 174 9955266E-Mail: meik.vogler@jakala.comOriginal-Content von: JAKALA Germany, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174839/5779637