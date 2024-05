Chart des Tages | AUDUSD (15.05.2024)

Der jüngste Bericht über den Lohnpreisindex (Wage Price Index, "WPI") für das erste Quartal 2024 brachte der Reserve Bank of Australia (RBA) eine gewisse Erleichterung, da sich das Lohnwachstum verlangsamte. Der Index stieg um 0,8 - im Vergleich zu 0,9 - im vorherigen Quartal, und die Lohnzuwächse im Jahresvergleich schwächten sich auf 4,1 - ab, was leicht über dem Zielbereich der RBA liegt. Diese Verlangsamung deutet darauf hin, dass die Lohnzuwächse ihren Höhepunkt erreicht haben und wahrscheinlich weiter zurückgehen werden, da die Nachfrage nach Neueinstellungen nachlässt und die Arbeitslosigkeit steigt. Die RBA wird wahrscheinlich weitere Anzeichen für eine Abschwächung der Lohn- und Arbeitsmarktentwicklung abwarten, bevor sie Zinssenkungen in Erwägung zieht, da sich die Arbeitsmarktdynamik zu Gunsten der Arbeitgeber verschiebt, was zu moderaten Lohnsteigerungen führt.

Die Wirtschaftsaussichten für Australien werden auch von externen Faktoren beeinflusst, insbesondere von den Entwicklungen in China. Jüngste Berichte, wonach China einen Vorschlag zum Aufkauf unverkaufter Immobilien durch lokale Regierungen erwägt, haben sich positiv auf den AUD ausgewirkt. Der AUDUSD verzeichnete einen bescheidenen Anstieg, da sich die Marktstimmung aufgrund der potenziellen Stabilität des chinesischen Immobilienmarktes verbesserte...

