Der Versicherungskonzern Allianz hat im ersten Quartal 2024 beeindruckende Ergebnisse erzielt und dabei die Erwartungen der Analysten übertroffen. Dennoch dreht die Aktie am Vormittag ins Minus. Das könnte an einer Kennzahl liegen, die negativ überraschte.Im ersten Quartal 2024 verzeichnete die Allianz einen operativen Gewinn von fast vier Milliarden Euro, was einem Anstieg von etwa sieben Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...