Am Dienstag lag die Einspeisung der Photovoltaik-Anlagen ins öffentliche Netz bei bis zu 47,1 Gigawatt, wie die Forscher des Fraunhofer ISE twitterten. Der Strompreis war entsprechend niedrig. Bruno Burger, Leiter der Energy-Charts am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, vermeldete am Dienstag (14. Mai) auf Twitter einen "neuen Solarrekord". "Um 13 Uhr wurden 47,1 Gigawatt Solarstrom in das öffentliche Stromnetz eingespeist", schreibt er weiter. Die gesamte Photovoltaik-Erzeugung zu diesem Zeitpunkt schätzt er auf 51,2 Gigawatt, wonach der Eigenverbrauch des erzeugten Solarstroms ...

