Bern - Konsumentinnen und Konsumenten in der Schweiz haben im April deutlich weniger Geld ausgegeben als im entsprechenden Vorjahresmonat. Kalenderbereinigt lagen die Schweizer Konsumausgaben im April dieses Jahres um 1,1 Prozent tiefer als noch vor einem Jahr, wie die Postfinance am Mittwoch mitteilte. «Der Schweizer Konsum blieb in den letzten Monaten trotz schwacher Konjunktur und gedämpfter Konsumstimmung lange stabil. Nun scheint jedoch die ...

