FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 15.05.2024 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS CENTRICA PRICE TARGET TO 190 (205) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 6600 (6000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES CURRYS PRICE TARGET TO 67 (57) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 315 (300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 85 (80) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS CAPITAL & REGIONAL PRICE TARGET TO 65 (68) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS GREGGS PRICE TARGET TO 3340 (3390) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3000 (1600) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES CONDUIT HOLDINGS PRICE TARGET TO 700 (695) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES KELLER GROUP PRICE TARGET TO 1500 (1300) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SHELL PRICE TARGET TO 3400 (2950) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES RENEW HOLDINGS TARGET TO 1180 (1150) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS AIRTEL AFRICA TARGET TO 150 (160) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 7150 (6750) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES EXPERIAN PRICE TARGET TO 4350 (4250) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SHAFTESBURY PRICE TARGET TO 174 (167) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN PLACES B&M ON 'NEGATIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN RAISES B&M PRICE TARGET TO 585 (566) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SAINSBURY PRICE TARGET TO 262 (236) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES TESCO PRICE TARGET TO 240 (220) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - PEEL HUNT CUTS VIRGIN MONEY TO 'HOLD' (ADD) - PRICE TARGET 218 (200) PENCE - RBC CUTS M&G PRICE TARGET TO 215 (220) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS NEXTENERGY SOLAR FUND PRICE TARGET TO 105 (110) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES HUNTING PRICE TARGET TO 435 (415) PENCE - 'OUTPERFORM'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

