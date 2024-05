DJ Rheinmetall ernennt Ursula Biernert als Personalvorstand

FRANKFURT (Dow Jones)--Bei Rheinmetall gibt es eine Änderung im Personalressort: Peter Sebastian Krause, seit 2017 Personalvorstand und Arbeitsdirektor, wird per Jahresende 2024 in den Ruhestand gehen, wie der DAX-Konzern mitteilte. Seine Nachfolge tritt Ursula Biernert an, die nach Stationen im Personalbereich bei Volkswagen, Porsche, Thales und DB Cargo derzeit als Arbeitsdirektorin beim Automobilzulieferer Leoni ist. Biernert werde bereits mit Wirkung zum 1. Oktober mit der Arbeit beginnen.

May 15, 2024 04:48 ET (08:48 GMT)

