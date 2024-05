San Francisco (ots/PRNewswire) -Sojern, die führende digitale Marketingplattform für die Reisebranche, gibt heute bekannt, dass ihre Lösungen für das Gästeerlebnis jetzt auch in Europa erhältlich sind. Der Start erfolgt in Spanien, Italien, dem Vereinigten Königreich und Irland, Frankreich und Portugal werden folgen. Im Jahr 2023 erwarb Sojern VenueLytics, die am stärksten integrierte Plattform für Gästeerlebnisse im Gastgewerbe, und integrierte die Funktionen von VenueLytics als Erweiterung der Sojern Travel Marketing Platform, bekannt als Guest Experience Solutions (GES).In Nordamerika lobte die Asian American Hotel Owners Association (AAHOA) die erhöhte Gästezufriedenheit und die neuen Restaurantumsätze seit der Einführung von GES. "Sojern hat die Gästezufriedenheit in unserem Haus erheblich gesteigert. Unser Team erhält Zugang zu Echtzeitdaten, die zu einem nahtlosen Kundenerlebnis beitragen. Darüber hinaus stellt die Plattform eine zusätzliche Einnahmequelle für unser Restaurant dar", so Dhiren Masters, Regionaldirektor für Nordtexas, AAHOA.Aufbauend auf der anfänglichen Markteinführung baut Sojern auch seine Lösungen für Gästeerlebnisse in Europa aus. Dazu gehört die Zusammenarbeit mit GetYourGuide, einer führenden Plattform für Reisende, auf der sie Erlebnisse wie Wandertouren, lokale Kochkurse, Skip-the-Line-Tickets und mehr in 10.000 Städten entdecken und buchen können. Emil Martinsek, Marketingleiter von GetYourGuide, sagte: "Bei GetYourGuide zeigen unsere Dateneine klare Veränderung der Denkweise. Die Verbraucher suchen und buchen Touren und Aktivitäten nicht nur früher in ihrer Reiseplanung, sie tun dies auch zunehmend digital. Wir konzentrieren uns auf die Entwicklung und den Einsatz von Technologien, die es Reisenden erleichtern, Erlebnisse zu entdecken und zu buchen, für die es sich zu reisen lohnt."Gäste wollen personalisierte Erlebnisse - und Hoteliers müssen sie liefernDie Gäste von heute suchen personalisierte Erlebnisse und fühlen sich zu Marken hingezogen, die genau das bieten. Laut einer aktuellen Umfrageglauben nur 65 % der Gäste, dass ein Hotel sie "kennt", und 62 % glauben, dass ein Hotel ihnen wirklich zuhört. Darüber hinaus waren nur 60 % der Gäste mit der proaktiven Kommunikation eines Hotels zufrieden, und nur 65 % waren mit der Fähigkeit des Hotels, personalisierte Erfahrungen zu bieten, zufrieden. Guest Experience Solutions automatisieren die Kommunikation mit den Gästen und geben den Hoteliers einen Überblick über die Stimmung der Gäste, so dass sich die Mitarbeiter um die besonderen Dinge kümmern können, die ein Hotel von der Masse abheben.Ein besseres Erlebnis für ReisendeSeit 2007 gibt Sojern Hoteliers die Werkzeuge an die Hand, um Direktbuchungen zu fördern, loyale Beziehungen zu Gästen aufzubauen und den Umsatz zu maximieren. Mit GES können Hotelvermarkter nun mit Reisenden vor, während und nach ihrem Aufenthalt in Kontakt treten, um den Nettoumsatz pro Zimmer (RevPAR) zu optimieren. Die Guest Experience Solutions von Sojern bieten Hoteliers Zugang zu automatisierten Tools in einem flexiblen Modell, das sich an ihre geschäftlichen Anforderungen anpasst.Die Lösungen für das Gästeerlebnis von Sojern umfassen:- AI Smart Concierge: AI Smart Concierge automatisiert mehr als 500 Antworten auf häufige Gästefragen per SMS, Facebook Messenger, WhatsApp und Website-Chatbot und ermöglicht es den Mitarbeitern, persönliche Interaktionen zu priorisieren und gleichzeitig wertvolle Daten über die Wünsche und Bedürfnisse der Gäste zu sammeln. AI Smart Concierge hat bis zu eine 600%ige Steigerung des Gäste-Engagements, eine 65%ige Verringerung der Anrufe an der Rezeption und eine 56%ige Reduzierung der Markenqualitäts-Audits bewirkt.- Reputation Manager: Die Daten von Sojern zeigen, dass jede negative Bewertung ein Hotel zwischen 1.000 und 5.000 Dollar an Umsatz und Verlust des Lebenszeitwerts des Kunden kosten kann. Reputation Manager ermöglicht es Hoteliers, effizient Feedback zu sammeln und zu verwalten. Generative KI entwirft sofort Antworten auf Kundenrezensionen sowohl vor Ort als auch online und rationalisiert die Eskalation von Problemen in Echtzeit an die zuständigen Mitarbeiter oder Manager. Mit dem Reputation Manager konnten die Kunden von Sojern ihre Net Promoter Scores innerhalb von drei Monaten um durchschnittlich 35 % steigern.- Guest Marketing Suite: Hoteliers können echte Gästebeziehungen pflegen, indem sie E-Mail-, SMS-, WhatsApp- und Chat-Funktionen effektiv nutzen, um mit den Gästen während der gesamten Customer Journey in Kontakt zu treten. Durch konsistente und maßgeschneiderte Kommunikation können sie Direktbuchungen und Zusatzeinnahmen steigern und eine langfristige Loyalität fördern. Einige Sojern-Kunden haben mit E-Mail-Marketing-Kampagnen unter Verwendung der Guest Marketing Suite mehr als 5.000 US-Dollar pro Tag erzielt."In einem Markt mit knappen Personalressourcen setzt die steigende Erwartung nach individuellen Erlebnissen während der gesamten Customer Journey die Hotels unter einen noch nie dagewesenen Druck. Wir freuen uns, unsere Guest Experience Solutions in Europa einzuführen, um Hoteliers über die Buchung hinaus zu unterstützen und unser Angebot zu einer End-to-End-Marketingplattform zu erweitern. Die hochmoderne Travel Marketing Plattform von Sojern ermöglicht dank modernster Technologie ein konsistentes Engagement während der gesamten Reise des Gastes", sagt Celine Chaussegros, Vizepräsident für Immobilien bei Sojern. "Wir haben uns der Bereitstellung innovativer Lösungen für die Reisebranche verschrieben, indem wir Daten, KI und Technologie nutzen, um wirkungsvolle Ergebnisse zu erzielen. Mit unseren Guest Experience Solutions analysieren, vereinheitlichen und nutzen wir Daten aus verschiedenen Hotelmanagement- und Marketingsystemen und ermöglichen es Sojern, unsere Verbindungen innerhalb des Gastgewerbes zu stärken."Die Guest Experience Solutions von Sojern geben Hotelvermarktern die Werkzeuge an die Hand, um ihren gesamten Marketingtrichter zu verbessern. Vor kurzem hat Sojern The Hotel Marketer's Playbook: A Guide to Navigating the Marketing Funnel vorgestellt. Es soll Hotelvermarktern dabei helfen, einen Full-Funnel-Marketingansatz zu nutzen und eine einheitliche Strategie zu entwickeln. Um eine Kopie herunterzuladen, klicken Sie hier.Für weitere Informationen über Sojerns Lösungen für das Gästeerlebnis klicken Sie auf hier.Informationen zu SojernSojern ist eine führende Plattform für Reisemarketing, die das Wachstum und die Rentabilität der Reisebranche steigern soll. Die Sojern Travel Marketing Platform besteht aus einer Reihe von benutzerfreundlicher Software und Dienstleistungen, die unübertroffene Einblicke in die Bedürfnisse von Reisenden, intelligente Zielgruppen, Multichannel-Aktivierung und -Optimierung sowie ein vernetztes Gästeerlebnis bieten - alles an einem einzigen Ort. Mehr als 10.000 Reisevermarkter vertrauen jährlich auf unsere Plattform, um Reisende zu finden, zu gewinnen, zu konvertieren und zu binden. Sojern wurde 2007 gegründet und hat ihren Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien, mit Teams in Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten und Afrika sowie dem asiatisch-pazifischen Raum.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/sojern-dehnt-seine-losungen-fur-das-gasteerlebnis-auf-europa-aus-302146053.htmlPressekontakt:PRESSEKONTAKTE: Global: Teesta Raha,press@sojern.comOriginal-Content von: Sojern, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/108302/5779743