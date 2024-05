Die PNE AG versilbert eigenen Aktienbestand: Hierfür hat der EE-Spezialist den Bestand an eigenen Aktien in Höhe von 266.803 Stück zu einem durchschnittlichen Verkaufskurs von 13,48 EUR über die Börse veräußert. Der Verkaufserlös über rund 3,6 Mio. EUR soll laut der PNE AG in den weiteren Aufbau des eigenen Stromerzeugungsportfolios fließen. Die Cuxhavener hatten die Aktien zuvor im Rahmen des Aktienrückkaufs ...

