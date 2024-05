Commerzbank erzielt höchsten Gewinn seit 13 Jahren - Aktie im Plus

Werbung







Ein starkes Kundengeschäft und hohe Zinsen bescheren dem Institut das beste Ergebnis im ersten Quartal seit 13 Jahren.



Die Commerzbank ist mit einem Gewinnsprung in das neue Jahr gestartet und hat nach eigenen Angaben das beste Ergebnis im ersten Quartal seit 13 Jahren erzielt, wie das Unternehmen am Mittwoch vermeldete. Das Ergebnis vor Steuern lag mit knapp 1,1 Milliarden Euro um fast ein Viertel höher als im Vorjahresquartal. Die zweitgrößte Privatbank Deutschlands profitierte dank Ihres großen Einlagengeschäfts mit Privat- und Firmenkunden besonders stark von dem anhaltend hohen Zinsniveau. Der Zinsüberschuss nahm um 9,2 Prozent auf 2,13 Milliarden zu. Das starke Kundengeschäft der Bank sowie das sehr gute Ergebnis im ersten Quartal bekräftigen die Bank, die Prognose für den Zinsüberschuss im laufenden Jahr anzuheben. Die Bank erwartet nun für 2024 einen Zinsüberschuss von 8,1 Milliarden Euro. Die Aktie des im DAX®-Wertes notierte zur Handelseröffnung mehr als 3 Prozent im Plus.









Das Werkzeug für Aktien- und Indexanleger



Mit dem Trendkompass von HSBC unterstützen wir Sie bei der Analyse vergangener Kursentwicklungen bzw. aktueller Kurstrends. Im Diagramm werden die relative Stärke nach Levy und das Momentum von DAX®, DAX®-Aktien, deutschen Nebenwerten und ausgewählten ausländischen Aktien übersichtlich dargestellt. Der Trendkompass wird an jedem Mittwoch aktualisiert und ist über folgenden Link abrufbar:









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC