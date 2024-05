Die Immobilien-Krise in China verschärft sich weiter - mit neuen Daten aus dem Mai 2024, die einen anhaltenden Abwärtstrend aufzeigen. In den wohlhabenden Provinzen wie Jiangsu und auch in weniger wohlhabenden Regionen wie Shaanxi werden Kaufbeschränkungen aufgehoben, um den stagnierenden Markt zu beleben. Experten wie Yan Yin vom E-House China Research and Development Institute sehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...