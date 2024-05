Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die laufende DAX-Rally hat am Markt für Exchange Traded Funds (ETF) keine neue Euphorie ausgelöst. Die lange Zeit vernachlässigten europäischen Aktien rücken nach der jüngsten Outperformance aber stärker in den Fokus der Anlegerinnen und Anleger, so die Deutsche Börse AG. ...

