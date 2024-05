Der französische Photovoltaik-Hersteller Carbon plant, in seiner geplanten Produktionsanlage in Südfrankreich zunächst Topcon-Module zu fertigen. Das Unternehmen investiert insgesamt 1,7 Milliarden Euro. Der französische Photovoltaik-Hersteller Carbon will im Herbst 2025 mit der Pilotproduktion in seiner vertikal integrierten Fabrik für Topcon- und IBS-Module in Fos-sur-Mer im südfranzösischen Departement Bouches-du-Rhône beginnen. Die Fabrik wird eine 500-Megawatt-Pilotproduktionslinie für Topcon-Module nutzen. Nach Angaben des Unternehmens werden die Module zunächst mit Zellen aus Europa oder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...