NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die Geschäfte des Elektrolysespezialisten seien in ruhigen Bahnen verlaufen, schrieb Analyst Michele della Vigna in einem ersten Kommentar am Mittwoch. Die Ankündigung neuer Vertragsabschlüsse sei für das dritte Geschäftsquartal zu erwarten./la/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2024 / 08:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000NCA0001

