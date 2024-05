Bern - Die Postfinance hat im ersten Quartal 2024 zwar mehr Ertrag generiert, aber trotzdem deutlich weniger verdient. Die Kundenvermögen blieben derweil mehr oder weniger stabil bei leicht über 100 Milliarden Franken. Konkret sank das Betriebsergebnis der Postfinance in der Periode von Januar bis März 2024 auf 41 von 53 Millionen Franken in der entsprechenden Vorjahresperiode, wie die Post am Mittwoch mitteilte. Im gleichen Zeitraum 2022 hatte Postfinance ...

