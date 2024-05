HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hypoport nach Zahlen von 250 auf 335 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kreditvermittler habe mit den endgültigen Zahlen seine Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Marius Fuhrberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Markterholung habe gerade erst begonnen./mf/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2024 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005493365

