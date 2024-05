Köln (ots) -Was Sportschau-Moderatorin Esther Sedlaczek am vergangenen Wochenende schon während eines Konzertes von Mark Forster live verkündete, ist nun offiziell: Der fußballbegeisterte Musiker liefert mit "Wenn Du Mich Rufst" den ARD-Song zur UEFA EURO 2024, der die Übertragungen im Ersten begleitet. Im Refrain heißt es "Ich bin immer für dich da, wenn du mich rufst, solange wir zusammen sind, wird alles gut." Das transportiert genau das Gefühl, das den EM-Sommer ausmacht: Gemeinsam eine unvergessliche Zeit haben.Mark Forster zu seinem Song: "Mir war wichtig, dass der Song positive und schöne Gefühle auslöst und der Soundtrack zu einem Sommer wird, der uns als Gesellschaft hoffentlich guttun wird. Diese vier Wochen EM könnten uns allen Kraft und Zuversicht geben."ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky: "Was eine Sportgroßveranstaltung in Deutschland bewirken kann, wissen wir spätestens seit dem Sommermärchen von 2006. 'Wenn du mich Rufst' von Mark Forster bringt rüber, was wir uns für diesen EM-Sommer wünschen - Menschen zusammenzubringen. Der Song vermittelt genau dieses Gefühl und passt damit optimal zu unseren Übertragungen von der Fußball-EM 2024.""Wenn Du Mich Rufst" ist die neue Single von Mark Forster, die am Freitag, 17. Mai, offiziell erscheint. Ab dann wird der Song auch in Deutschland im Radio zu hören sein.Die UEFA EURO 2024 findet vom 14. Juni bis 14. Juli in Deutschland statt. Die ARD liefert für das Turnier ein Komplettpaket auf allen Ausspielwegen. Unter anderem laufen 17 Spiele live im Ersten und alle 51 Spiele als Audio-Vollreportage zum Beispiel über die SPORTSCHAU-App, sportschau.de und die ARD Audiothek sowie als Relive in der ARD Mediathek. Federführer für die UEFA EURO 2024 innerhalb der ARD ist der WDR.Weitere Informationen zum ARD-Programm gibt es hier: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/5779898