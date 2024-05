© Foto: Mark Lennihan/AP +++ dpa-Bildfunk +++



Der E-Commerce-Riese Amazon plant, mehrere Milliarden Euro in Cloud-Infrastruktur in Deutschland zu investieren.Laut der Nachrichtenagentur Reuters plant der US-amerikanische Online-Händler und Cloud-Anbieter Amazon, umgerechnet rund 7,8 Milliarden Euro in den Standort Deutschland zu investieren. Die Mittel sollen dem Aufbau einer Cloud-Computing-Infrastruktur dienen und sind für einen Zeitraum bis 2040 veranschlagt. Noch bis zum Ende des kommenden Jahres will das Unternehmen aber bereits sechs Datenzentren in Brandenburg in Betrieb genommen haben. Bis zu 2.800 neue Arbeitsplätze sollen so jährlich zusätzlich entstehen können. Regulierungsvorschriften machen verstärktes Engagement nötig …