NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat RWE nach Quartalszahlen des Energieversorgers auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) liege über der Konsens- und noch deutlicher über seiner Schätzung, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Noch stärker habe RWE die Erwartungen an das Nettoergebnis getoppt. Für 2024 rechne RWE mit einem Erreichen des unteren Endes der Zielspannen, was den Schätzungen entspreche. Als Überhang für die Aktie könnte sich aber die deutlich gestiegene Verschuldung erweisen./gl/lew



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2024 / 02:13 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2024 / 02:13 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007037129

